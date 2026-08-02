城大研究實到校學前康復服務改善SEN兒童　學前評估縮至毋須輪候

近年社會對學前兒童特殊教育需要（SEN）的「及早識別與介入」越趨關注。城市大學社會及行為科學系副教授許娜娜以十年時間研究，證實「到校學前康復服務（OPRS）」能讓SEN兒童在語言、個人認知及社會認知等領域顯著進步，促使本地學前兒童SEN評估的輪候時間，由2015年度的16.6個月大幅縮短，至為2024/25年度的「零等候時間」。



許娜娜教授。（城市大學提供）

城大表示，由社會福利署資助的到校學前康復服務（OPRS），旨在為就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心而有不同程度特殊需要的兒童提供到校康復服務。許教授在2016年及2019年受委託進行兩項研究，分別評估OPRS先導計劃的效能及常規化的可行性，以及對離開OPRS後升讀小一的學生表現。

研究團隊發現，SEN學前兒童在OPRS的支持下得以茁壯成長，他們在認知、語言和社會認知等關鍵發展領域均有顯著進步。

社署於2018年將OPRS恆常化，，並按照研究提供的建議，於2020年起推行「幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」，以加強支援對有特殊需要的學前兒童。許教授續為「第一層試驗計劃」進行評估研究，證實教師及家長更能掌握教育SEN學前兒童的技巧，促使立法會福利事務委員會一致通過將其恆常化，其後並批准撥款1.7 億港元推行相關服務。

許教授其後再獲社署及政府資助，創建「兒童觀察量表」（COC-15），讓教師能夠及早並準確識別SEN學童。COC-15為目前全港唯一用於初步篩查有SEN跡象兒童的標準化觀察工具，確保兒童能更早發揮潛能，獲政府、教師、照顧者及家長一致好評。自2023年9月起，所有21間提供OPRS及第一層支援服務的非政府機構均已採用。

目前已有883間幼稚園，覆蓋全港91%參加「幼稚園教育計劃」的學校，及21間相關非政府機構採用。城大表示，至今已惠及逾1.55萬名學童，讓本地學前兒童SEN評估的輪候時間，由2015年度的16.6個月大幅縮短至2021/22年度的4.3個月，並在2024/25年度實現「零等候時間」。

全港最大的OPRS營辦機構協康會表示，認同第一層支援計劃顯著提升有發展障礙風險兒童的早期識別能力。行政總裁梁惠玲表示，多位幼稚園校長曾反映前線教師難以向家長說明子女可能出現發展遲緩的情況，更遑論建議家長帶子女前往兒童體能智力測驗中心接受發展評估。如今在跨專業計劃的支援下，團隊能與校方一起與家長溝通，家長亦更願意安排子女盡早接受評估。