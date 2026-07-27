城大夥國家級轉化醫學中心設大灣區分中心　推動醫療科技創新發展

城市大學與轉化醫學國家重大科技基礎設施（上海）合作，在港設立「大灣區分中心」，並於上周四舉行揭牌儀式，冀將國家級科研及臨床資源延伸至粵港澳大灣區，推動數碼醫療、創新藥物及先進醫療器械的研發與成果轉化，並促進滬港兩地在科研、人才培育及生命健康產業發展的合作。



城大與轉化醫學國家重大科技基礎設施（上海）合作設立大灣區分中心。

轉化醫學國家重大科技基礎設施（上海）是全國五個轉化醫學國家重大科技基礎設施之一，由上海交通大學負責建設，聚焦腫瘤、代謝疾病及心腦血管疾病等領域，並提供藥物、診斷試劑、生物材料及高端醫療設備的技術驗證與轉化支援。

推動科研成果轉化 促進創新醫療技術發展

城大表示，新成立的「大灣區分中心」將把相關科研技術、平台及經驗引入大灣區，覆蓋基礎科研、臨床驗證及產業轉化等不同階段，加快創新藥物、新型療法及先進醫療器械的研發與應用，推動科研成果走向臨床及市場。

結合香港與內地優勢 打造生命健康科技樞紐

城大指出，分中心將結合香港的國際化科研環境及城大HK Tech 300全球創新創業生態圈，配合內地完善的產業體系及臨床資源，推動大灣區建設成為國際領先的生命健康科技創新樞紐。

儀式在創新科技及工業局署理局長張曼莉（右一）、城大署理校長李振聲（右二）、中國科學院院士阮勇斌（左二）、上海國有資本投資有限公司副總裁陸雯（左一）見證下，由城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦（右三），以及上海交通大學轉化醫學研究院執行院長和中國科學院院士樊春海（左三）一同主持。(城大提供圖片)

出席揭牌儀式上海交通大學轉化醫學研究院執行院長和中國科學院院士樊春海表示，上海交通大學與城大在轉化醫學領域各具優勢，其中上海交通大學擁有豐富臨床資源，可支援醫工交叉研究及成果轉化。他認為，大灣區分中心的成立將進一步整合滬港兩地的科研及臨床資源，並聯動長三角與大灣區創新網絡，服務國家創新驅動發展戰略。

城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦則表示，城大自2024年成立數碼醫學研究院以來，積極推動生命健康科技跨學科、跨產業及跨地域合作，持續拓展科研、人才及產業網絡。他指出，是次與國家轉化醫學科學中心合作，是城大對接國家「十五五」規劃的重要一步，期望雙方攜手推動更多創新醫療科技實現成果轉化，為國家及全球生命健康科技發展作出貢獻，並長遠惠及社會。