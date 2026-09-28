城大聯手劍橋設CASM研發中心　破解新能源車難題　推工業綠色商機

人工智能加速改變全球產品設計、生產及應用模式，城市大學成立先進與智慧製造中心（Centre for Advanced and Smart Manufacturing，簡稱CASM），旨在將香港建設成為世界領先的工業5.0製造創新樞紐，結合先進技術與人才，支持更可持續、更具韌性及負責任的製造業發展。



CASM坐落於香港科學園（Hong Kong Science Park），是特區政府InnoHK創新香港研發平台「SEAM@InnoHK」轄下的研究中心之一。中心由城大機械工程學系講座教授呂堅，以及英國劍橋大學教授Colm Durkan共同領導。中心匯聚香港與全球研究人員，致力開發新材料、製造工藝及數碼技術，應對產業面臨的迫切挑戰。



呂堅相信，創新、可持續發展及國際合作將是塑造未來製造業的重要關鍵。 （城大提供）

工業5.0核心差異：AI智慧協同超越4.0自動化 聚焦永續與社會責任

工業4.0主要聚焦於連接系統、機械人技術及數據驅動生產，工業5.0則更強調人工智能與可持續發展、人類專業知識及社會責任的融合。呂堅指出，未來製造業競爭力取決於能否加快科研成果轉化為實際應用，製造業不僅要追求效率，更要兼顧環境與社會影響。

呂堅分享對先進與智慧製造中心及香港工業5.0未來發展的願景。（城大提供）

香港曾是亞洲重要的工業基地。呂堅認為，香港正迎來再工業化的重要契機，希望透過高端製造，讓香港再次在全球產業鏈中發揮關鍵作用。

CASM以3D打印重塑製造鏈：破解AI算力冷卻瓶頸與電車減重難題

先進與智慧製造中心以增材製造（即3D打印）為核心技術平台，將材料設計、數碼工程、製造工藝及最終應用一體化考量。這種模式讓科研人員能從最終用途出發設計新材料及產品，同時優化性能、成本效益及可持續性。

中心的研究聚焦於四大應用領域：

1. 新一代製冷技術

2. 數據中心高效散熱管理

3. 新能源汽車綠色製造

4. 消費電子產品的創新材料



人工智能快速發展令數據中心冷卻成為全球挑戰。數據中心消耗大量能源，其中大部分用於為運算設備散熱。中心研究團隊正研發新型熱交換結構及高性能金屬材料，以提升冷卻效率並降低能源消耗，支持數碼服務的持續發展。

中心亦探索在新能源汽車製造中使用回收鋁（又稱綠鋁）。透過結合人工智能輔助設計及增材製造技術，研究人員致力在兼顧性能與安全的前提下減輕車身重量。由於生產回收鋁的能源消耗遠低於原鋁，這種方法有助減少碳排放。

先進與智慧製造中心的六大策略研究支柱涵蓋核心技術與數碼設計、可持續熱管理、高效能數據中心冷卻、未來出行輕量化、先進電子與 3C 製造、認知製造與智能營運，並聚焦研究四大應用領域，包括新一代製冷技術、數據中心高效散熱、新能源汽車綠色製造，以及消費電子產品材料創新的綜合框架。 （城大提供）

除了科研創新，先進與智慧製造中心亦肩負培育新一代研究人員、工程師及科技領袖的使命。中心計劃招募博士生、博士後及本科生參與研究、實習及國際合作，讓年輕科研人員跨學科工作，並接觸國際研究與產業挑戰。

呂堅相信，香港憑藉國際化優勢、科研實力及背靠粵港澳大灣區的產業生態系統，有條件成為高端智能製造的重要樞紐，讓更多創新技術由實驗室走向產業，為香港新型工業化及未來經濟發展注入新動力。