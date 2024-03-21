向上游教育慈善基金會創辦人及主席梁賀琪：DSE 跑輸大市

跑步輸給比我們腿長的跑友，我們可以自怨先天不足；但輸給比自己腿短的就必須檢討是否鍛鍊不足了。3月15日港澳台僑生聯考（以下簡稱為「聯考」) 截止報名，儘管這考試2024年的報名資格收緊，但人數仍然創新高，報名考生數為11,443人。2023年流水號顯示為7,841，最後核實為7,238人。去年比2022年的5,038人，漲43.7%，今年再暴漲40.1%，比坊間之前估計的14,000為少，但畢竟已經破萬。香港中學文憑考試 (以下簡稱為「DSE」) 比較之下，完全跑輸大市。2024年DSE報考人數為50,803 ，比2023年下跌20人，然而2006年在港出生人數為65,626人。當中流失了多少人往其他學制？大家一看就明。聯考與DSE不是完全可比；但內地港寶佔聯考增長人數的70%，他們用腳投票，表示不想考香港的試，不想走香港學制，只想利用港籍身份繞過內地高考，收取港籍的升學紅利，用聯考入內地雙一流大學，之後繼續留在國內生活及發展。



特區政府很想搶人才；但結果是讓港籍寶寶名正言順到香港來考個自家製的DSE考試也做不到。港澳台僑生聯考顧明思義是方便「華僑」子弟回國升學的考試，出路主要只在國內升學一途。DSE卻聯通世界，包括海外各校、香港各大學及國內大學，合共600多所全部承認。本來DSE佔優，可是內地港寶就是不選。

我在香港土生土長，前線教育工作一做三十多年，深深體會到一大班同齡人共同讀同一個公開考試課程，同時共赴一個挑戰，這個經歷有多大凝聚力！當年全港十萬人一齊考會考，一齊抱怨為什麼要選《聽陳蕾士的琴箏》做指定課文，一齊背《六國論》，一齊在高考場外對當年的Use of English Section E Practical Skills 的答案；一齊笑著把《木蘭辭》改為「織織復織織，木蘭好招積」；會考中文作文題目檸檬茶一齊紛紛議論。這些青少年的共同話題與經歷消失了。中產以上孩子走西方學制如IB , AP , GCE 等考評系列，其他繼續走本地學制考DSE。沒有了共同話題與努力方向，社會提早分層。這些同喜同憂的經歷已經只能香港人的共同回憶。

現在考IB的考IB，選GCE系的選GCE系，現在連英文不太好的港籍生都棄升學出路明顯較寬的DSE 不讀，去考只可以沖內地高校的聯考。

所謂「搶」人才，談何容易？

過去幾年不斷傳出對DSE不利的謠言，最近一次為一月份時傳出2024年DSE成績不被國際認可，然而實情只不過是通識改為公民與社會發展科的演變中未及公布收生細節的短短空檔期，或許有人誤會，或許有人刻意造謠所致。考評局、教育局雖然馬上澄清，但腔調及方式輕描淡寫，結果就是假消息比真相跑得快、跑得遠，“False news travels faster than true stories.”。 這種處理方法非常符合詩教的溫柔敦厚，但完全沒有孟子的反駁精神，「予豈好辯哉，予不得已也」。

在香港急需人才的情況下，可能鄧炳強局長的「應變反駁隊」更能配合當前局勢，鄧局長說：「我哋要用一個反駁形式俾市民知道佢講嘢係假嘅。」這種方式應該遠比在教育局官網出一個一個月出幾次格式一模一樣的公函有效得多。2024年，無疑DSE跑輸了大市，但接下來2025至2030，香港將迎來出生人口已到升高中年紀高峰期的6年。過去的讓他過去，來者卻可追。

過去十年來，我寫關於DSE的文章合共超過十萬字，由去年年中開始亦拍短視頻，放在內地的社交平台上。最近澄清關於DSE十大誤區的一條收視率甚高，某程度上反映兩地在這議題上的訊息差甚大。內地港寶其實不限於2004年至2012年出生的跨境學童，還有因優才、高才等引入香港的年青及優質家庭的孩子，他們是否能真正落地香港，與香港土生土長的年青一代共融，很大程度決定於DSE的發展及推廣，單就這個原因，無論任何崗位的香港教育工作者都應該是DSE「應變反駁隊」的成員。

說好DSE故事，就是說好香港故事。