過度操練數學無意思　校長預告M1M2調整試卷難度吸引學生修讀

數學科是本港學生的必修科，但對不少學生而言卻是不斷操練枯燥乏味，甚至感到厭倦。課程發展議會數學教育委員會主席、佛教大雄中學招康明校長早前接受「01教育」專訪時表示，本港數學課程的操練與亞洲其他國家地區相近，不認香港學生過度操練數學，但同意若學生已經學懂一個課題，就無需繼續完成更多相關題目。他又指，近年高中數學課程已經微調，包括調整文憑試M1及M2試卷難度，以吸引更多學生修讀。



佛教大雄中學招康明校長表示，自己並不認同過度操練，學生於學習階段只需要有適當操練即可。（黃浩謙攝）

港課程培養學生整體數學能力 不認同過度操練

坊間常說香港數學教育着重操練，部份家長期望可以將歐美教學方式搬到香港，讓子女快快樂樂學數學。招康明校長比較亞洲及歐美的數學課程時表示，亞洲地區操練較多，歐美地區則着重體驗。與亞洲區內國家和地區的數學課程相比，香港數學科操練成份比內地少，與日本、韓國相若，而台灣曾試行歐美模式但效果欠佳。

家長最關心的，相信是香港數學課程是否可減少操練。招校長以學習乘數為例，歐美的教學法可以是放置實物「三個橙擺兩行」，讓學生明白3乘2等如6，雖然課堂較開心，但只要數目變多就會難以計算，所以學生數學能力普遍較弱，「但總有啲天才經過體驗之後，喺心目中會演變出乘數表，佢哋就會成為精英」。

相反，中國人學習數學的特色之一是背乘數表，即使學生最初一知半解，但有助往後學習，「我哋香港（學生）普遍係數學能力好，但精英培訓未必係人哋嘅環境，人哋有成個國家去推動、吸引人才」。

招校長強調自己並不贊同過度操練，認為學生只需適當操練即可，「唔好諗住同一個課題操到爛，無意思㗎，明白咗就夠」。他又指數學知識會隨操練漸漸內化，加上數學科知識屬螺旋式結構，學習學習新課題時都會用到之前學習的知識，或是與其他課題交匯，有助鞏固知識。

佛教大雄中學招康明校長期望有更多學生修讀DSE數學科的M1及M2，最理想是有學校考生的三分一，但坦言能夠有四分一亦已收貨。（黃浩謙攝）

近年已微調數學課程內容 M1、M2課時較少「抵讀」

現時延伸數學設有兩部份，包括M1微積分與統計，以及M2代數與微積分，學生只可選修其中一部份，而隨着高中核心科優化課時，讓學校可於正常課時教授M1或M2，令近年文憑試報考Ｍ1和M2的學生比例有所增加。以今年文憑試為例，有7.2%學校考生報考M1，比去年增加1.3個百分點；另有14%學校考生報考M2，比去年增加2.5個百分點。

招校長期望未來有更多學生選修M1或M2，最理想是三分一人報讀。為了提高學生修讀M1或M2的興趣，相信兩科試卷將於DSE 2027有所調整，增設基礎問題，期望學生可以取得一定分數，料今年9月升讀中四的學生將會受惠。

招校長又指，儘管M1和M2不屬於選修科，不過近年不少大專院校收生時，均會視作選修科計算，部份課程更可獲額外加分，形容M1及M2課時較一般選修科稍少，但成績於升學時會一視同仁「好抵讀」。

撇開升學問題，讓學生明白學數學於現實中有用武之地同樣重要，招校長認為關鍵在於教師如何向學生解說。他強調數學於生活中有大量應用場景，例如以百分比計算營商或投資賺蝕、以機會率說明「長賭必輸」、計算山的高度並非直接「拉尺」而是以三角函数計算等，而且數學科會訓練邏輯思維及解難能力，培養數據素養幫助解讀現實生活中的統計資料。另外，現時科技應用愈見廣泛，例如近期大熱的人工智能背後就是數學建模，學懂數學亦有助理解其運作及使用，以至是獲得更好的事業發展。

佛教大雄中學招康明校長以內功比喻數學，指學生於參與STEAM教育的時候，通常都會不自覺地已經使用數學知識，因此學校無需特別強調要加入數學成份。（黃浩謙攝）

數學如內功 潛藏STEAM教育其他元素

STEAM教育是近年學界的主題之一，不過不少學校都覺得學校活動或課程的數學元素不足。招校長解釋，「（其他STEAM產品）裏面就算用咗數學，大家都未必睇到，所以感覺上好似數學真係唔存在，或者牽涉好少」，不過他以內功比喻數學，說很多時候學生在不自覺之中已經使用數學，例如無人機及編程等背後都需要數學支持，其他STEAM元素如科學、工程都有數學成份，學校其實無需特別指定其中的數學成份。