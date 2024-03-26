浸大BU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2024改選時段定於2024年7月18日至7月20日，「01教育」為大家整浸會大學（浸大 / BU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



浸大BU收生分數及計分方法

浸大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

浸大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，浸大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，今年浸大入學面試將於5至7月期間舉行，共有13個課程安排面試，包括工商管理學士(榮譽)、工商管理學士(榮譽) - 會計學專修、傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修、中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)、中藥學學士(榮譽)等。

香港浸會大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

香港浸會大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2023年

課程編號：JS2020

課程：文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：24.75

-

課程編號：JS2025

課程：宗教、哲學及倫理文學士(榮譽)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：22.6

-

課程編號：JS2060

課程：文學士(榮譽) / 音樂學士(榮譽) (音樂 / 創意產業)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：23.95

-

課程編號：JS2110

課程：工商管理學士(榮譽) - 會計學專修

計分方法：最佳六科

平均收分：22.37

-

課程編號：JS2120

課程：工商管理學士(榮譽)

計分方法：最佳六科

平均收分：22.39

-

課程編號：JS2310

課程：傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告)

計分方法：最佳五科包括中英文

平均收分：23.84

-

課程編號：JS2330

課程：電影電視文學士(榮譽)

計分方法：最佳五科包括中英文

平均收分：24.75

-

課程編號：JS2340

課程：環球螢幕演技藝術學士(榮譽)

計分方法：最佳五科包括英文

平均收分：21.3

-

課程編號：JS2370

課程：傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修

計分方法：最佳五科包括中英文

平均收分：23.58

-

課程編號：JS2410

課程：中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)

計分方法：最佳五科

平均收分：27.32

-

課程編號：JS2420

課程：中藥學學士(榮譽)

計分方法：最佳五科

平均收分：22.64

-

課程編號：JS2510

課程：理學士(榮譽)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：21.21

-

課程編號：JS2610

課程：文學士(榮譽) / 社會科學學士(榮譽) (歐洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中國研究 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：23.48

-

課程編號：JS2620

課程：體育及康樂管理文學士(榮譽)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：25.1

-

課程編號：JS2660

課程：社會工作學士(榮譽)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：25.2

-

課程編號：JS2810

課程：視覺藝術文學士(榮譽)

計分方法：最佳五科包括英文

平均收分：22.71

-

課程編號：JS2910

課程：商業計算及數據分析理學士(榮譽)

計分方法：最佳六科

平均收分：22.25

-

課程編號：JS2920

課程：藝術及科技文理學士(榮譽)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：20.84

-

課程編號：JS2930

課程：工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)

計分方法：最佳五科

平均收分：21.46

-

課程編號：JS2940

課程：創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽)

計分方法：4核心科+ 2選修科

平均收分：21.87

-

課程編號：JS2950

課程：文理及科技學士(榮譽)自訂主修

計分方法：最佳五科

平均收分：21.67