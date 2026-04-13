浸大BU收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
【JUPAS2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）已於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整浸會大學（浸大 / BU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
浸大BU收生分數及計分方法
2026年浸大JUPAS收生DSE成績計算方法
甲類核心科目及選修科：5** = 7 ; 5* = 6 ; 5 = 5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1
乙類應用學習科目（應用學習中文除外）：達標並表現優異（II）=4；達標並表現優異（I）=3；
丙類其他語言：
• 法語/德語/西班牙語: C1/C2 = 7 ; B1/B2 = 5.5 ; A2 = 4
• 日語： N1 = 7；N2 = 5.5；N3 = 4
• 韓語: 6級 = 7；4級/5級 = 5.5；4級 = 4
• 烏都語: A++/A+/A = 7；B++= 5.5；B+/B = 4；C/D = 2.5；E = 1
浸大收分最低要求
申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級（選修科目要求見此網頁）。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。
浸大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，浸大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，來年大部份浸大入學面試將於2026年5至6月期間舉行，共有14個課程安排面試，包括工商管理學士(榮譽)、工商管理學士(榮譽) - 會計學專修、傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修、中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)、中藥學學士(榮譽)等。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2026年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。