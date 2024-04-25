教大EdU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2024改選時段定於2024年7月18日至7月20日，「01教育」為大家整理香港教育大學（教大 / EdU / EdUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



教大EdU收生分數及計分方法

教大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A22」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第2級，選修科目二（M1/M2）達第2級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

教大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，教大大多數學科都會以面試表現或額外測試成績作為收生標準之一，視乎學科要求，面試會分別於放榜前及放榜後進行（時間表），校方會以電郵通知獲邀參加面試或測試的申請人。

教育大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

香港教育大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2023年

課程編號：JS8105

課程：中國語文教育榮譽學士

計分方法：最佳五科(包括中文5*)

平均數：22

-

課程編號：JS8222

課程：英國語文教育榮譽學士 — 小學

計分方法：最佳五科(包括英文5)

平均數：22

-

課程編號：JS8234

課程：小學教育榮譽學士 - 常識

計分方法：最佳五科

平均數：21

-

課程編號：JS8246

課程：小學教育榮譽學士 - 數學

計分方法：最佳五科

平均數：20

-

課程編號：JS8325

課程：體育教育榮譽學士

計分方法：最佳五科

平均數：21

-

課程編號：JS8361

課程：中學教育榮譽學士 - 資訊及通訊科技

計分方法：最佳五科

平均數：20

-

課程編號：JS8371

課程：企業、會計與財務概論教育榮譽學士

計分方法：最佳五科

平均數：20

-

課程編號：JS8404

課程：幼兒教育榮譽學士

計分方法：最佳五科

平均數：20

-

課程編號：JS8416

課程：中國歷史教育榮譽學士(一般為隔年收生，24/25學年不收生)

計分方法：最佳五科

平均數：21

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課程編號：JS8428

課程：地理教育榮譽學士

計分方法：最佳五科

平均數：21

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課程編號：JS8430

課程：科學教育榮譽學士

計分方法：最佳五科

平均數：20

-

課程編號：JS8600

課程：語文研究榮譽文學士 (中文主修)

計分方法：最佳五科(包括中文5)

平均數：20

-

課程編號：JS8612

課程：語文研究榮譽文學士 (英文主修)

計分方法：最佳五科(包括英文5)

平均數：20

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課程編號：JS8636

課程：創意藝術與文化榮譽文學士 (音樂)

計分方法：最佳五科

平均數：18

-

課程編號：JS8648

課程：創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術)

計分方法：最佳五科

平均數：19

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課程編號：JS8651

課程：心理學榮譽社會科學學士

計分方法：最佳五科

平均數：21

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課程編號：JS8663

課程：特殊教育榮譽文學士

計分方法：最佳五科

平均數：19

-

課程編號：JS8702

課程：綜合環境管理榮譽理學士

計分方法：最佳五科

平均數：19

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課程編號：JS8714

課程：人工智能與教育科技榮譽理學士

計分方法：最佳五科

平均數：19

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課程編號：JS8726

課程：運動科學及教練榮譽理學士

計分方法：最佳五科

平均數：20

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課程編號：JS8801

課程：創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士 (同期結業雙學位課程)

計分方法：最佳五科

平均數：20

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課程編號：JS8813

課程：創意藝術與文化榮譽文學士及視覺藝術教育榮譽學士 (同期結業雙學位課程)

計分方法：最佳五科

平均數：20

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課程編號：JS8825

課程：語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士 (同期結業雙學位課程)

計分方法：最佳五科(包括英文5)

平均數：21

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課程編號：JS8507

課程：幼兒教育高級文憑

計分方法：最佳五科

平均數：15