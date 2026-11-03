教大EdUHK收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理香港教育大學（教大 / EdU / EdUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



點擊連結使用「01教育」JUPAS搜尋器！

教大EdU收生分數及計分方法

2027年教大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科

成績級別 換算分數 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

乙類應用學習科目

級別 換算分數 達標並表現優異（II） 4 達標並表現優異（I） 3

***（應用學習中文（適用於非華語學生）除外）

丙類其他語言

法語/德語/西班牙語 日語 韓語 烏都語 換算7分 C2 N1 6級 A++/A+/A 換算6分 C1 / 5級 B++ 換算5分 B2 N2 4級 B+/B 換算4分 B1 N3 3級 C 換算3分 A2 / / D 換算2分 / / / E

點擊連結使用「01教育」JUPAS搜尋器！

2027年教大JUPAS收分最低要求

修讀科目要求

考生須修讀4個核心科目及2個選修科目，選修科目可以是：

— 甲類選修科目

— 數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）

— 應用學習科目（乙類科目）（應用學習中文除外）

— 丙類其他語言科目

最低分數要求

申請人須達到「332A22」的最低考試成績，即中國語文達第3級，英國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，兩個選修科目達第2級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

2027年教大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，教大大多數學科都會以面試表現或額外測試成績作為收生標準之一，視乎學科要求，面試會分別於放榜前及/或放榜後進行，校方會以電郵通知獲邀參加面試或測試的申請人。

教育大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題