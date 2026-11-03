教大EdUHK收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理香港教育大學（教大 / EdU / EdUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
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教大EdU收生分數及計分方法
2027年教大JUPAS收生DSE成績計算方法
甲類核心科目及選修科
成績級別
換算分數
5**
7
5*
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
乙類應用學習科目
級別
換算分數
達標並表現優異（II）
4
達標並表現優異（I）
3
***（應用學習中文（適用於非華語學生）除外）
丙類其他語言
法語/德語/西班牙語
日語
韓語
烏都語
換算7分
C2
N1
6級
A++/A+/A
換算6分
C1
/
5級
B++
換算5分
B2
N2
4級
B+/B
換算4分
B1
N3
3級
C
換算3分
A2
/
/
D
換算2分
/
/
/
E
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2027年教大JUPAS收分最低要求
修讀科目要求
考生須修讀4個核心科目及2個選修科目，選修科目可以是：
— 甲類選修科目
— 數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）
— 應用學習科目（乙類科目）（應用學習中文除外）
— 丙類其他語言科目
最低分數要求
申請人須達到「332A22」的最低考試成績，即中國語文達第3級，英國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，兩個選修科目達第2級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。
2027年教大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，教大大多數學科都會以面試表現或額外測試成績作為收生標準之一，視乎學科要求，面試會分別於放榜前及/或放榜後進行，校方會以電郵通知獲邀參加面試或測試的申請人。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2027年度的JUPAS申請費為500元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交500元的逾期申請附加費（即總收費為$1,000元）。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。