都大MU收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2024改選時段定於2024年7月18日至7月20日，「01教育」為大家整理香港都會大學（都大 / MU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



都大MU收生分數及計分方法

都大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A22」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第2級，選修科目二達第2級（選修科目可以是M1或M2其中一科）。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

都大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，都大部份學科會以面試表現作為收生標準之一，視乎學科要求，面試會按排於放榜前或放榜後進行（面試按排），校方會以電郵及短訊通知獲邀申請人參加面試。

香港都會大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

香港都會大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2023年

課程編號：JS9009

課程：社會科學榮譽學士

計分方法：最佳5科

中位數：16

下四分位數：15

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課程編號：JS9010

課程：心理學榮譽社會科學學士

計分方法：最佳5科

中位數：17

下四分位數：15

-

課程編號：JS9011

課程：中文榮譽文學士

計分方法：最佳5科(中文2倍比重)

中位數：22

下四分位數：20

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課程編號：JS9013

課程：語言研究與翻譯榮譽文學士

計分方法：最佳5科(中文1.5倍比重、英文1.5倍比重)

中位數：20

下四分位數：19

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課程編號：JS9016

課程：創意廣告及媒體設計榮譽文學士

計分方法：最佳5科(中文1.5倍比重、英文1.5倍比重)

中位數：21

下四分位數：19

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課程編號：JS9019

課程：英語及文化榮譽文學士

計分方法：最佳5科

中位數：15

下四分位數：14

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課程編號：JS9220

課程：專業會計榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

中位數：17

下四分位數：17

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課程編號：JS9223

課程：航空服務管理榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

中位數：16

下四分位數：16

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課程編號：JS9230

課程：商業管理學榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

中位數：16

下四分位數：15

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課程編號：JS9240

課程：環球商業榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

中位數：17

下四分位數：17

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課程編號：JS9262

課程：人力資源管理學榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

中位數：16

下四分位數：15

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課程編號：JS9266

課程：市場學榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

中位數：16

下四分位數：16

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課程編號：JS9280

課程：應用心理學榮譽學士，商業管理榮譽學士

計分方法：最佳5科

中位數：16

下四分位數：15

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課程編號：JS9291

課程：持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

中位數：15

下四分位數：14

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課程編號：JS9294

課程：運動及電競運動管理榮譽工商管理學士

計分方法：最佳5科

中位數：17

下四分位數：16

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課程編號：JS9520

課程：教育榮譽學士（普通話及中文教育）及語言研究榮譽學士（漢語語言學研究）

計分方法：最佳5科

中位數：-

下四分位數：-

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課程編號：JS9530

課程：英語教學榮譽教育學士及英語研究榮譽學士

計分方法：最佳5科(英文2倍比重)

中位數：21

下四分位數：20

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課程編號：JS9540

課程：英語研究榮譽學士

計分方法：最佳5科(英文2倍比重)

中位數：21

下四分位數：20