都大MU收分2025｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2025現正接受報名（報名日期由2024年10月4日至12月4日），「01教育」為大家整理香港都會大學（都大 / MU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



都大MU收生分數及計分方法

2025年都大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 7 ; 5* = 6 ; 5 = 5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2

乙類應用學習科目（應用學習中文除外）：達標並表現優異（II）=4；達標並表現優異（I）=3；達標 = 2

丙類其他語言（2025年起）：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 7 ; C1 = 6 ; B2 = 5 ; B1 = 4 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 7；N2 = 5；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 7；5級 = 6；4級 = 5；3級 = 4

都大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A22」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第2級，選修科目二達第2級（選修科目可以是M1或M2其中一科）。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

都大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，都大部份學科會以面試表現作為收生標準之一，視乎學科要求，面試會按排於放榜前或放榜後進行（參考2024年面試按排），校方會以電郵及短訊通知獲邀申請人參加面試。

香港都會大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2025年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

附表：香港都會大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2024年

課程編號：JS9009

課程：社會科學榮譽學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：15

中位數：16

-

課程編號：JS9010

課程：心理學榮譽社會科學學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：14

中位數：16

-

課程編號：JS9011

課程：中文榮譽文學士

計分方法(比重)：最佳5科（中文 (x2)）

下四分位數：20

中位數：21

-

課程編號：JS9013

課程：語言研究與翻譯榮譽文學士

計分方法(比重)：最佳5科（中文 (x1.5) 英文 (x1.5)）

下四分位數：18

中位數：20

-

課程編號：JS9016

課程：創意廣告及媒體設計榮譽文學士

計分方法(比重)：最佳5科（中文 (x1.5) 英文 (x1.5)）

下四分位數：18

中位數：19

-

課程編號：JS9019

課程：英語及文化榮譽文學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：15

中位數：16

-

課程編號：JS9220

課程：專業會計榮譽工商管理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：16

中位數：17

-

課程編號：JS9230

課程：商業管理學榮譽工商管理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：15

中位數：16

-

課程編號：JS9240

課程：環球商業榮譽工商管理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：16

中位數：17

-

課程編號：JS9262

課程：人力資源管理學榮譽工商管理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：16

中位數：16

-

課程編號：JS9266

課程：市場學榮譽工商管理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：15

中位數：16

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課程編號：JS9276

課程：房地產及測量學榮譽工商管理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：無2024年收分資料

中位數：無2024年收分資料

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課程編號：JS9280

課程：應用心理學榮譽學士，商業管理榮譽學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：14

中位數：15

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課程編號：JS9291

課程：持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：14

中位數：16

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課程編號：JS9294

課程：運動及電競運動管理榮譽工商管理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：15

中位數：17

-

課程編號：JS9520

課程：教育榮譽學士（普通話及中文教育）及語言研究榮譽學士（漢語語言學研究）

計分方法(比重)：最佳5科（中文 (x2)）

下四分位數：18

中位數：20

-

課程編號：JS9530

課程：英語教學榮譽教育學士及英語研究榮譽學士

計分方法(比重)：最佳5科（英文 (x2)）

下四分位數：19

中位數：20

-

課程編號：JS9540

課程：英語研究榮譽學士

計分方法(比重)：最佳5科（英文 (x2)）

下四分位數：17

中位數：19

-

課程編號：JS9550

課程：語言研究榮譽學士（應用中國語言）

計分方法(比重)：最佳5科（中文 (x2) 中國文學 (x2)）

下四分位數：19

中位數：19

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課程編號：JS9555

課程：雙語研究及應用戲劇語言研究榮譽學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：無2024年收分資料

中位數：無2024年收分資料

-

課程編號：JS9560

課程：教育榮譽學士（中國語文教學）及語言研究榮譽學士（應用中國語言）

計分方法(比重)：最佳5科（中文 (x2) 中國文學 (x2)）

下四分位數：21

中位數：22

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課程編號：JS9580

課程：教育榮譽學士（幼兒教育：領導及特殊教育需要）

計分方法(比重)：最佳5科（幼兒教育 (x2) 幼兒發展 (x2)）

下四分位數：14

中位數：16

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課程編號：JS9719

課程：網路及電腦安全榮譽理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：14

中位數：16

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課程編號：JS9720

課程：電子及電腦工程學榮譽工學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：16

中位數：17

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課程編號：JS9731

課程：環境科學與綠色管理榮譽理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：15

中位數：17

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課程編號：JS9732

課程：生物醫學與生物科技榮譽理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：16

中位數：16

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課程編號：JS9733

課程：科學（ＳＴＥＡＭ）榮譽理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：15

中位數：17

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課程編號：JS9776

課程：建造工程與管理榮譽理學士

計分方法(比重)：最佳5科

下四分位數：無2024年收分資料

中位數：無2024年收分資料