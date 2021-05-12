DSE歷史科出題《孤島天堂》與聯校模擬試相似　考評局：考核不同

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-12 22:49

中學文憑試歷史科繼去年的試題風波後，本月初開考的2021年DSE歷史科其中一條歷史資料題，亦惹起風波。試題提及的抗日電影《孤島天堂》，被指與聯校模擬試及一本教科書訓練題目類似，被質疑不公，審題機制或現漏洞。 考評局今日（12日）回覆《香港01》指，今屆歷史科審題委員會成員並無參與2021年聯校中六模擬試（Mock Exam）工作，即使坊間有教材或教科書曾提及抗日電影的拍攝支持內地抗日，但考慮到《孤島天堂》是抗日戰爭期間較著名的本地製作電影，而試題設計與考核重點與教材不同，故目前歷史科正按原定日程進行評卷。

2021年DSE歷史科卷一，第一題資料包括一本歷史書的部份引文，提及抗日電影《孤島天堂》。（鄧穎琳攝）

今年歷史科文憑試卷一容許考生在四條問題中選三條作答。第一題考20世紀上半葉香港的經濟情況及內地關係，兩份資料分別是一幅漫畫及一本歷史書引文，引文提及1920年代至1941年香港電影業發展，「面對日本侵華，香港電影人也發揮了共赴國難的團結精神，如蔡楚生於1939年香港拍成《孤島天堂》，描述的便是上海孤島人民英雄對抗漢汗的壯烈故事。」

曾任考試及評核局歷史科評核發展部經理的楊穎宇，在網上撰文，指有老師發現試題引文提及的《孤島天堂》，曾在齡記歷史教科書的教學簡報中出現。（楊穎宇社交網站截圖）

疑與2021聯校歷史科模擬試題資料相近

歷史科考試後數天，網上流傳一份「2021年聯校中六模擬試」歷史科試卷，其中一條試題資料同樣引用了抗日電影《孤島天堂》，問及日本軍國主義擴張。而曾任考試及評核局歷史科評核發展部經理的楊穎宇，亦在網上撰文，指有老師發現試題引文提及的《孤島天堂》，亦曾在一間教科書出版商的歷史教科書教學簡報中出現。

考評局：審題成員無參與聯校模擬試

考評局今日表示，本屆文憑試歷史科「審題委員會」的成員並沒有參與2021年聯校中六模擬試的工作，而「審題委員會」按考評局指引擬設題目，不會直接取用教科書、參考書、筆記，以及考評局或其他本地與海外考試試題。

考評局指，歷史科評估項目包括學生對重大史事認識、史料分析及組織論點能力。而資料題考核詮釋歷史資料能力，故相關人員擬題時會參考多元化資料，了解學生普遍所學。

考評局表示，本屆文憑試歷史科「審題委員會」的成員並沒有參與2021年聯校中六模擬試的工作，。（資料圖片 / 張浩維攝）

正按原定日程進行評卷工作

考評局承認，坊間有部分教材或教科書曾提及抗日電影的拍攝支持內地抗日，而《孤島天堂》亦為抗日戰爭期間較著名的本地製作電影，但有關教材的設計及考核重點與試題不同，包括資料內容詮釋、題目考核時期、提問用語、史識及技能層次等都有別。被問到會否取消試題？考評局回應指，目前歷史科正按原定日程進行評卷工作。

另外，考評局表示，如擬題時引用或輯錄其他來源資料，擬題員會作書面申報，再由「審題委員會」審慎考慮與討論是否採用；試卷所引資料的詳細來源，將於考評局稍後出版的《香港中學文憑考試試題專輯》內列明。

《2021年DSE試場疫情預防措施》