DSE 2024｜料21分大機會獲JUPAS派位　學友社：可除六乘五估收分

DSE 2024將於7月17日放榜，學生將於7月18至20日期間修改JUPAS排位，以爭取入大學的機會。學友社學生輔導顧問吳寶城接受「01教育」訪問時表示，今年DSE的日校加自修生人數只比去年少20人，報名JUPAS的人數亦只少了百多人，因此競爭情況相若，預料學生如於DSE考獲21分或以上，於JUPAS獲派位的機會非常高。他另外提到，今年DSE由過去的通識科轉為公民科，學生於修改JUPAS排位時，可以「除六乘五」的方式調整不同大學課程的過去收生分數以作參考。



DSE 2024將於7月17日放榜，學生將於7月18至20日期間修改JUPAS排位，以爭取入大學的機會。（黃浩謙攝／資料圖片)

競爭情況相若 料19至20分成JUPAS派位分界線

基於人數及學位供應數字相約，吳寶城預料經JUPAS獲八大取錄的成績要求與往年分別不大，19或20分則是JUPAS派位分界線，建議考獲18分或以下的學生考慮報讀自資課程、SSSDP或其他副學位課程。

他補充，考獲19或20分的考生能否獲取錄則視乎有數個因素：第一，學生選擇非專業科目如工程及理學，可以提升入讀機會。第二，學生的面試表現，各院校會在放榜前後安排學生面試，當兩位學生的分數一樣時，面試表現將十分關鍵。第三，即使總分一樣，但不同院校對各科目的比重皆不一，有些科目會當成「乘1.5」或「乘2」，最重要是留意心儀科目的計算方法。

公社科取代通識科 過去收分「除六乘五」可作參考

今年DSE的最大特別之處是以通識科變成公社科，該科成績只有「達標」或「不達標」。吳寶城指大部份大學課程於收生時只計算5科成績，而公民考考獲達標的同學自然合符入讀資格，相反不達標則自動不符合入讀大學要求，故不需計算公民科成績。

DSE 2024將於7月17日放榜，學生將於7月18至20日期間修改JUPAS排位，以爭取入大學的機會。（黃浩謙攝／資料圖片)（黃浩謙攝）

至於計算分數以修改JUPAS排位的方法，吳寶城指學生有不同方法得知今年各科的預期分數，例如港大、中大及科大均列出各科的預期分數、有些院校已經將6科的收生分數換算成5科。如有需要，學生亦可自行將分數以「除六乘五」，即將原本6科的收生分數除六，然後乘五，得出只計算5科時的收生分數，不過他亦指該方法「冇咁準」，只可參考。

Band A排位採「博前穩後」策略

因應競爭情況大致不變，吳寶城建議學生於修改JUPAS排名時採用「博前穩後」策略，Band A的A1或A2可選取自己心儀的科目，但A3則應較「穩陣」，他舉例指如果學生獲27分，選擇A3時該科的錄取中位數應是25或26分。