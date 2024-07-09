一站式網上大學資訊平台助升學　將加入AI元素度身訂造升學建議

現時學生升讀大學需要自行四出搜集各大學的課程資料，容易因資訊不透明而做錯決定，影響學生未來就業前途。有見及此，Tina和Angela決定設立網上平台Uni-D，搜羅本地和海外大學的課程資訊，讓學生一站式了解不同大學和學科資訊，同時提供收費升學輔導服務，助學生規劃未來。二人表示，Uni-D作為教育科技公司並獲科技園支持，現時平台已獲多間本地中學採用，未來期望利用學生數據建立AI數據模型，日後透過AI為學生提供度身訂造升學建議。



一站式升學資訊 助學生作最佳升學決定

Uni-D首席執行官Tina Wu過往曾於海外升學機構任職，專門為學生提供升學建議。她表示，現時學生升學時需自行前往各間大學網頁了解心儀課程的入學資訊，例如收生要求、入學成績等，變相局限了自己的選擇，而非在充足的資訊下作最好決定。

教育及升學博覽專訪Uni-D首席執行官Tina Wu。（陳葦慈攝）

她舉例，現時平台免費為學生提供本地和海外大學的入學資訊，並以地圖展示，是希望讓學生考慮升學時，先不要局限自己在本地或海外的大學，發掘最適合自己的課程和未來路向。

升讀大學需提早部署 平台提供升學輔導、實習

曾於本地大學統籌收生工作的Uni-D學術領導和合夥人Angela Ng補充，根據過往工作經驗，不少學生報讀大學往往只按公開試成績符合哪些課程要求，事前並未認清個人志向，以及課程內容是否適合自己、能否配合未來發展，認為中學生應於入大學前1至4年開始部署。

教育及升學博覽專訪Uni-D學術領導和合夥人Angela Ng。（陳葦慈攝）

被問及為何需提早數年部署升讀大學，她舉例指本港學生中三升中四時需揀選高中選修科，而選修科組合將決定學生可報讀大學哪些學科。另一例子是美國大學收生除考慮學生成績外，亦相當重視學生的課外活動表現和個人經歷，若學生有意赴美升學則需提早準備。

Angela說，現時Uni-D亦有提供升學輔導服務，由專家協助學生建立課外活動檔案、準備面試、撰寫個人介紹（Personal statement）和選校等，更會提供課外活動建議和閱讀建議，裝備學生入讀心儀課程。

另外，為讓學生充份了解感興趣的學科，Uni-D可為學生安排教育導師。教育導師來自不同專業範疇，可協助學生深入了解不同行業，另外平台亦可為學生安排工作實習機會，讓學生了解不同行業之餘，亦可豐富個人學習檔案。

本地中學採用 未來訓練AI模型提供精準升學建議

談及未來發展大計，Tina表示，已有本地學校購買平台服務供學生使用，未來希望借助學生數據訓練AI人工智能模型，將現時人手處理的學校配對、修改自我簡介等服務改由AI處理，為更多學生提供度身訂造的升學輔導建議。