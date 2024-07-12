全職棟篤笑藝人阿V追夢成十大傑青　疫情堅持不放棄成功拓新機遇

面對逆境，有人選擇逃避，也有人會為堅持理想迎難而上，香港土生土長的著名棟篤笑藝人阿V（Vivek Mahbubani）正正屬於後者。阿V最初業餘參與棟篤笑表演，後來更成為全職藝人為觀眾帶來歡樂，更於2018年獲選為十大傑青。正當事業順利發展之際卻遇上世紀疫症，在無法表演失去收入的情況下，他改為網上免費演出，最終成功開拓新機遇，不單可繼續全職表演棟篤笑，更成為另一新表演途徑。



由興趣逐步發展成事業 全職專心追夢

教育及升學博覽專訪著名棟篤笑藝人阿V（Vivek Mahbubani）。（陳葦慈攝）

阿V接受訪問時表示，自小已愛看棟篤笑，認定「呢世人要試一次」，因此在2007年嘗試參加棟篤笑比賽即於英文組奪冠，翌年更勇奪廣東話組冠軍殊榮，令他開始在設計師工作以外，於業餘時間表演棟篤笑，後來更發展成全職表演棟篤笑。

成為全職棟篤笑藝人後，阿V除了本地表演外，也獲不同公司和機構，以及外地戲劇節邀請表演，更曾於2014年代表香港參加在美國舉行的全球棟篤笑比賽，並獲選為全球十大棟篤笑藝人之一，2018年更獲選為十大傑出青年。

不過阿V表示，成為全職棟篤笑藝人之路並非一帆風順，例如在表演棟篤笑初期，試過講完笑話後觀眾完全無反應、又或是被安排場地一角表演，甚至試過表演後只獲發薯條作為酬勞，一切都要靠自己逐步摸索，才逐漸取得成果。

疫情期間不放棄 轉戰網上拓新機遇

教育及升學博覽專訪著名棟篤笑藝人阿V（Vivek Mahbubani）。（陳葦慈攝）

至於阿V經歷的另一重大挑戰，則是長達3年的新冠疫情。他直言疫情初期以為疫情只會持續一至兩個月，因此當時他當做休息做自己的事。但隨着疫情發展，表演場地、餐廳等持續封閉，阿V驚覺「唔對路」，由於需要保持表演的感覺，決定迫自己改為在網上平台直播棟篤笑表演，為留在家中的觀眾送上歡樂。

由以往親身面對觀眾改為網上表演，阿V認為現場的表演氣氛、觀眾的反應是無法取代。為了在網上表演時增加氣氛，他決定自學在網上表演時加入不同的聲效、畫面特效，令表演更精彩，吸引不少公司、機構邀請他舉辦網上棟篤笑，成功開拓新的表演模式，亦令他在疫情期間繼續全職表演棟篤笑。

開發現場表演網上直播 混合模式擴觀眾

教育及升學博覽專訪著名棟篤笑藝人阿V（Vivek Mahbubani）。（陳葦慈攝）

疫情生活現已成為歷史，不過阿V當時開拓的網上表演模式，直至現在仍有助他的事業。他說現時有好多公司邀請他到辦公室表演，除了現場觀眾外更會同步網上直播，讓海外辦公室員工也能參與，發展成現場加網上的混合表演模式，令他的觀眾群大大增加。

回望過去的經歷，阿V認為面對逆境最重要是不要輕言放棄，多作不同嘗試堅持努力，總會有方法渡過難關。