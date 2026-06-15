CUHK Expected Score 2026｜一文看清中大JUPAS課程預期收生分數

【DSE 2026放榜／DSE成績統計／JUPAS／聯招／改選】文憑試將於7月15日放榜，考生可於7月16日至18日指定時間改選JUPAS大學聯招志願選科。「01教育」在下文整合香港中文大學（中大／CUHK）2026年最新預期收生分數，助考生在放榜前作好準備。



中大JUPAS預計收生分數

考生們如有需要，亦可點擊下文參考中大公布的過去收分數字：

中大CUHK收分2025｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

值得注意的是，中大各科收生分數計算方法不盡相同，例如上述分數較低的科目，其計分算式中﹐未有對個別文憑試考試科目分數加權計算（或所設權重較低），得出參考分數亦因而較低，因此收生分數並不能完全反映學科入學難易程度。

此外，中大部份學科設有特定計分方法，如醫學院兩個醫科課程的文憑試（核心和選修科）成績換算分數會是5**（7分）、5*（6分）、5（5分）、4（4分）等，與中大整體計分方式不同。學院推算，2025年內外全科醫學士課程，預計收分34分；內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別，預計收分40分。

香港中文大學公布2025年JUPAS課程預計收生分數。（資料圖片）

中大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目（或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二，即M1或M2，或1個甲類選修科目及一個丙類其他語言）。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績；2個選修科目（甲類選修科目、數學延伸部分單元一/單元二，或丙類其他語言）均需達到3級水平。

2026年中大JUPAS收生DSE成績計算方法（JS4501、JS4502除外）

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言（2025年新計法）：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 7 ; C1 = 5.5 ; B2 = 4 ; B1 = 3 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 7；N2 = 5.5；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 7；5級 = 5.5；4級 = 4；3級 = 3

2026年中大JUPAS收生DSE成績計算方法（僅JS4501、JS4502適用）

甲類核心科目及選修科：5** = 7 ; 5* = 6 ; 5 = 5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言（2025年新計法）：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 6 ; C1 = 5 ; B2 = 4 ; B1 = 3 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 6；N2 = 5；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 6；5級 = 5；4級 = 4；3級 = 3

中大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，中大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，中大醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。