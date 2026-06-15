HKU Expected Score 2026｜一文看清港大JUPAS課程預期收生分數

【DSE 2026放榜／DSE成績統計／JUPAS／聯招／改選】文憑試將於7月15日放榜，考生可於7月16日至18日指定時間改選JUPAS大學聯招。「01教育」在下文整合香港大學（港大／HKU）公布，2026年入學的最新公布預計收生分數，助考生在放榜前作準備。



港大JUPAS預計收生分數

考生們如有需要，亦可點擊下文參考港大公布的過去收分數字：

港大HKU收分2025｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

香港大學已公布2025年JUPAS課程預計收生分數。（資料圖片）

2026年港大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言（2025年新計法）：

• 法語/德語/西班牙語: C1/C2 = 8.5 ; B2 = 7 ; B1 = 5.5 ; A2 = 4

• 日語： N1 = 8.5；N2 = 7；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 8.5；5級 = 7；4級 = 5.5；3級 = 4

港大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／丙類其他語言科目。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目則要達到E級水平。

學生過去如曾應考通識教育科，該科的成績會被考慮。學生如於通識教育科考獲第2級或以上成績，會被視為於公民與社會發展科取得「達標」成績。

港大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，港大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，包括商學院、醫學院、牙醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程不少都有面試要求（面試安排）。