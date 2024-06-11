DSE｜立志做中醫承父業　疫情礙備試失手　副學士生奮讀升港大

香港中學文憑試（DSE）下月放榜，一紙成績將影響升學路向。就讀港大中醫藥學院一年級生王詩詠，因家族世代為中醫，自小志在中醫。回顧備戰DSE考試時，她指正逢新冠疫情高峰期，因此怠於讀書而在考場失手，與大學之門擦身而過，然而她堅持志向，報讀中醫學副學士，順利銜接升讀大學。



她鼓勵考生，若成績未如理想，亦不要放棄規劃未來，「就算你宜家嗰個分數唔係你心目中嗰個成績，但係唔代表你永遠都入唔到大學。」



港大附屬學院中醫學副學士畢業生王詩詠分享，自其祖父輩起便從事中醫，在家鄉設醫館，而她的父親在香港開館亦有十多年。（蘇煒然攝）

自祖父輩起從事中醫 兒時常到醫館觀察學習

港大附屬學院中醫學副學士畢業生王詩詠分享，自其祖父輩起便從事中醫，在家鄉設醫館，而她的父親在香港開館亦有十多年，可謂「中醫世家」。她回憶，小學時期常到父親醫館，觀察父親如何診治病人，又聽他講解病案，頗感有趣。

加上其家樓下正好有間傳統中藥行，每當王詩詠帶著處方紙去執藥時，老闆會介紹不同中藥材的藥性功效，例如「海馬」對她而言很是新奇。耳濡目染下，王詩詠對從事中醫的興趣愈濃厚。

大學之門雖然暫時未為她打開，然而王詩詠（右）首選報讀港大附屬學院（HKUSPACE CC）中醫學副學士。（蘇煒然攝）

與家人中新冠 打擊讀書意志失手於考場

新冠疫情肆虐期間，王詩詠與家人亦難免「中招」，未受病毒感染的父親暫住醫館，避免互相接觸。王詩詠稱，父親囑咐家人在家自行執藥煲藥，同時亦獲母親的中醫朋友處方另一劑藥，雙管齊下，感染後第五天便恢復健康，大感中藥的神奇之處，令她更覺要努力習醫。

不過疫情帶來的衝擊，除了身體上的疾病，亦難免打擊了讀書的意志。備戰DSE期間，學校轉為網上授課，她因而無心向學，甚至懶於交功課，僅靠臨考前兩個月時間複習。王詩詠在Band A 首三志願均選擇了三間大學的中醫課程，未料放榜成績比預期中低，僅僅觸及入大學最低門檻，最佳5科成績少於20分，其中一科選修科只考獲二級成績，未能如願考入大學，令她變得不知所措。

除了課堂學習，王詩詠父親會在工餘時間傳授她行醫經驗，甚至甘願作為「白老鼠」，讓她親手為自己針灸。（蘇煒然攝）

報讀副學士堅持志向 父親願為「白老鼠」授針灸法

大學之門雖然暫時未為她打開，王詩詠首選報讀港大附屬學院（HKUSPACE CC）中醫學副學士及香港專上學院與護理相關學科作為備選，繼續朝夢想前進。當收到港大附屬學院的錄取，她立即接受及繳交留位費。

除了課堂學習，王詩詠父親亦會在工餘時間傳授她行醫經驗，甚至甘願作為「白老鼠」，讓她親手為自己針灸，向她講解每一個穴位。每當父女行在街上，遇見一些可作中藥材的植物，父親亦教導他植物藥用功效，著她記下植物模樣，將中醫知識扣緊生活，更易理解。王詩詠就讀兩年課程後，取得累計GPA3.56分，畢業後順利升讀港大中醫藥學院中醫全科學士一年級。

她表示，希望藉參與大學中醫藥學會，與其他莊員協力推廣中醫文化。她亦計劃考取重中醫牌照，繼續進修讀碩士，並在非政府組織或教研中心做中醫師，最後會在父親退休之時，接手打理其醫館。

鼓勵考生兩手準備 勿因成績差放棄規劃未來

DSE即將放榜，王詩詠鼓勵考生做好「兩手準備」，如成績未如理想，不要受其限制，一味失意，而是要規劃未來的路向，「就算你宜家嗰個分數唔係你心目中嗰個成績，但係唔代表你永遠都入唔到大學。」例如報讀副學士或重讀，再接再厲。

如果回到放榜那天，會跟自己說「唔好質疑自己任何一個選擇」，無論成績優劣，都不要放棄為自己的將來鋪路。另一方面，她指好好把握每一個機會，「就算有一個好結果又好，定係可能最後咩都冇，但係至少你呢個課程，你有努力去爭取過或者實踐過，其實都係一個成長過程。」她相信會從中汲取經驗並成長。