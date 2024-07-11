DSE 2024｜都大LiPACE報名人數升一成　寵物、醫護課程屬熱門

DSE 2024將於下周三（17日）放榜，都會大學李嘉誠專業進修學院（都大LiPACE）舉行課程資訊日。院長曾德源表示，學院每年均收到5000至6000個申請，至今收到的申請比去年同期多一成。他又指學生人數下跌或影響收生，但預料未來數個學年學生人數維持平穩，會視學生人數考慮是否推出新課程。



曾德源指出，學院熱門課程包括「寵物護養及動物輔助治療高級文憑」及「醫療護理高級文憑」，其中後者是「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）課程之一，有多達400個學額，另心理學及犯罪學相關課程亦較受學生歡迎。

他透露，現時學院非本地生比例為14%至15%，其中內地生主要來自內地24個省或直轄市，三大生源依次為廣東、山東及浙江省，未來會繼續爭取更多非本地生來港升學，而商業管理、創意媒體相關學科最受內地生歡迎。

都大LiPACE現時有約560個SSSDP學額屬全港第二多，副院長程家偉介紹學院時指出，學校現時有15個全日制高級文憑課程及3個全日制文憑課程，部份課程獲得SSSDP資助之後，每年學費只需兩萬多元至4萬元，而且可以申請獎學金，有助減輕學生經濟負擔。

2023年SSSDP課程之一「醫療護理高級文憑」，畢業生有7成升讀本地護理學學士或認可護士訓練課程、19%升讀健康相關學士課程、7%升讀科學相關學士課程。該課程提供不少於100小時的實習時數，扣減SSSDP資助之後，每年學費為31,560元。