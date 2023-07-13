DSE放榜｜都大LiPACE七科納入SSSDP　新學年將設應用教育文憑

DSE文憑試下周三放榜，各大專院校均推出五花八門課程，香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大 LiPACE）於2023至24學年將開辦16個全日制高級文憑、2個全日制文憑及應用教有文憑（DAE）課程，當中醫療護理為最熱門科目。



+ 4

醫療護理佔370資助學額 平均5至6人爭一學額

都大LiPACE今學年開辦16個全日制高級文憑，其中有7個高級文憑課程獲納人「指定專業人界別課程資助計劃」（SSSDP），包括醫療護理、數碼時裝設計、工程學（土木工程）、室内設計、渡假區及主題樂園管理、旅遊及航空業以及旅遊及款待業，合共 530個資助學額，醫療護理佔370個學額 ，5至6人爭一學額。

曾棹謙是應屆醫療護理高級文憑課程畢業生，計劃往八大資助院校繼續升學。因童年中耳炎曾住院，看見護士細心及耐心照顧自己，使他決心作護士。然而，當時DSE成績未如理想，但未有放棄理想，而報讀醫療護理高級文憑課程，課程兼教理論，及到地區康健中心去做實習，幫長者做簡單檢查，由最初「手都震晒」，到主動替長者量度血糖。他又勉勵應屆文憑試考生有很多不同途徑可以升讀學士課程，「努力係一定有回報！」

另一位畢業生蔡文臻，就讀度假區及主題樂園管理高級文憑課程。她亦計劃往八大升讀演藝相關學士課程。她指這課程能夠使她涉獵不同範疇，例如酒店、餐飲，甚至心理學，能夠將其創意實質應用於功課上。她上年獲得到海洋公園實習機會，大大提升其溝通技巧。自小喜歡看戲及研究拍戲，使她想成為演員，盼望以自己「有能力影響他人」。

新學年將設應用教育文憑

此外，都大 LiPACE 新學年將設應用教育文憑（DAE），完成教育文憑相當於中學文憑試5科（包括中英文）獲2級，達某一部分公務員職位要求，畢業生可繼續升讀高級文憑或副學士課程，再銜接學士學位課程。