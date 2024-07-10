林裘謀中學中五化學SBA疑因實驗出錯重考　教育局：已促學校調查

聖公會林裘謀中學中五級化學科今年5月尾舉行化學科校本評核實驗考試，有個別班的考生未能獲得所需的實驗數據，由老師臨時提供參考數據以完成報告，惟校方一周後通知重考。有家長投訴稱，重考安排第一次考試表現好的考生不公。



教育局回覆查詢指，已獲悉事件，並得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長，並已促請學校進行調查，以及提交相關報告。校方尚未回覆查詢。



聖公會林裘謀中學中五級化學科今年5月尾舉行化學科校本評核實驗考試，疑因實驗出錯重考。（資料圖片）

未能獲實驗數據 由老師提供臨時數據

聖公會林裘謀中學中五級化學科今年5月尾舉行化學科校本評核實驗考試，有家長投訴稱，考試當天共有上午及下午兩班，然而上午班的考生因未能獲得所需的實驗數據，由老師臨時提供四份參考數據以完成報告；下午班考生則順利完成實驗及報告。

他又指，校方於6月7日發家長通告，安排於6月25日重考，因有考生未能如期出席再延後兩日。他認為重考對第一次考試表現好的考生而言並不公平。

教育局：已促學校調查及交報告

教育局回覆查詢指，已獲悉事件，並得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長，並已促請學校進行調查，以及提交相關報告。局方又提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，亦須與家長及學生保持良好溝通。

根據考評局的指引，中五和中六分別需要最少進行兩次校本評核，中五及中六級的評核各佔中學文憑化學科考試的10%。