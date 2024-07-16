DSE放榜2024｜13人試場「打卡」或影Barcode被降級　較上屆多近倍

【DSE/放榜/狀元/文憑試/JUPAS】DSE中學文憑試明日（17日）放榜，考評局今午（16日）公布今屆沒有考生作弊，惟有171人涉其他違規，包括13人於試場拍照並上載網上，涉及應考科目遭到降級。另有292名考生於聆聽考試違規，當中多涉無帶收音機。

考評局學校考試及評核主管朱舜隆稱，試場拍照數字由上屆7宗升至今年13宗，是由於學校考生、自修生數目有增加，考評局將加強宣傳，提醒考生來屆不要再違規。



DSE明日（17日）放榜，考評局今午（16日）就舉行發布會，率先公布今屆一系列數據，包括符合升讀大學成績、狀元數字等。而就著往年考生違規情況，考評局就公布，今年沒有考生作弊，惟有171人涉其他違規。（廖雁雄攝）

今屆沒有考生作弊 171人涉其他違規

考評局學校考試及評核主管朱舜隆指，今年沒有收到考生作弊，但有16名考生攜帶未經批準物品到試場、44名無按照指示考試；而往年時有發生、於考場拍照並上存互聯網的考生則有13名，其相關應考科目已被降級。

今屆文憑試考生需要使用考評局推出的「報到易」應用程式自行簽到。（資料圖片/黃浩謙攝）

至於今屆有98名考生手機未有關閉，已作輕微處分；3名考生則被發現應考期間身上仍有手機，其相關應考科目也被降級。此外，292名考生於聆聽考試違規，考評局發現當中多為沒有攜帶收音機。而就著內地試場，朱舜隆就指，未有發現內地考生有違規情況。

就著「小紅書」有洩露試題以及評分準則，考評局秘書長魏向東就回應指，正配合警方調查，唔方便進一步評論事件；惟他強調有關情況是在考試後發生，並不影響試卷機密性。