DSE放榜｜吸毒青年還柙錯過考試　改過自新轉新路進修逐社工夢想

中學文憑試（DSE）明天（17日）放榜，大部分應屆考生或對結果感壓力及緊張。3位在逆境自強的應屆考生今（16日）出席商場活動分享故事，望以自身經歷鼓勵每一位考生。



18歲的Ted 是一位戒毒青年，已決心改過自新 ，考試期間因要還柙上庭而錯過應考中文的日子，預期成績未必理想、經社工鼓勵，相信「有好多路，唔怕無路，最怕你無心。」



患有專注力不足的Jerry，發現音樂可令其專注，並將音樂融入生活。他夢想是成為歌手，「我要登上紅館！」。



DSE放榜前夕，觀塘APM商場今（16日）辦「apm全程撐你中學文憑試放榜」打氣活動。三位有「不同」經歷的應屆考生出席活動，分享自身的心路歷程。（盧翊銘攝）

DSE放榜前夕，觀塘APM商場今（16日）辦「apm全程撐你中學文憑試放榜」活動，為考生打氣。三位有「不同」經歷的應屆考生出席活動，分享自身的心路歷程。

戒毒青年改過自新 「唔怕無路，最怕無心」

18歲的Ted是一位戒毒青年，他在15歲時因接觸黑社會而誤入歧途、接觸毒品，3次入院舍的經歷，令其「唔想返入去」，不想再膽驚受怕過日子，要為自己未來打算，有感「人大咗膊頭自然會有負擔。」望將來可成為社工，收入穩定之餘，也是為家人及伴侶著想。

Ted因需還柙上庭，錯過應考中文的日子。他形容當刻心情「頹」，他說，新年期間一度要還柙，當時已感迷惘、定意出來後繼續發力温書，惟應考當日再度還柙，令他「好頹、好沮喪」，惟在社工鼓勵下助其「入油」，令他回復心情，即使知道成績未必很好，亦明白讀書「好多路，唔怕無路，最怕你無心。」

Ted不想再膽驚受怕過日子，決心改過自身。（盧翊銘攝）

兩度考DSE的他，今次以應用教育文憑（DAE）為目標，再逐步升上大學。在分享期間，他已透過父親得悉自己成功入讀浸大DAE，感到開心。Ted提到，以前與父親關係不好，不過在還柙期間父親一直探望Ted，家人不曾拋棄自己、給予無限支持，是一大鼓勵，非常感激他們，認為「屋企人支持好緊要」。

他亦鼓勵考生，「一定要接受人哋幫助」，稱路途兜兜轉轉，迷惘時若不尋求幫助就難以繼續未來的路途。

專注力不足考生以張敬軒為榜樣 「我要登上紅館！」

Jerry提到，專注力不足對他的影響除了是讀書方面，日常生活也有影響，稱「上一秒好專心，下一秒斷咗線咁。」他在小四確診ADHD(專注力不足)，以前成績亦不理想，笑言「都係第一，不過倒轉嗰隻」，當時對讀書無感覺，惟成長後明白「社會要你有呢張證書，先有入場券」才重投讀書。

Jerry決心成為歌手，登上紅館。（盧翊銘攝）

直至中學時期，他因無聊在YouTube見到樂隊Dear Jane的歌曲，又認識到張敬軒的歌，由本身三分鐘熱度，發現音樂可以使其專注，愛上唱歌，更以張敬軒為榜樣，學習其待人處事及歌唱技巧，他亦打算日後繼續進修音樂上的技能，例如學琴、學寫譜，夢想是成為歌手，「我要登上紅館！」

音樂亦成為他投入温習的小技巧，並可融入生活，將課文字詞套入不同音樂，令其可更專注温書。

他期望可取得全科2級，入讀IVE音樂製作的課程。他表示，即使最終未如理想也不要緊，「我知自己基本功好差⋯⋯但盡咗力就OK，因為我過到自己個關。」亦想激勵應屆考生，「好多人更困難咁克服困難，我有少少病、好像有大舊石頭阻住我，但我都可以跨了過去面對困難。」故相信大家都可以一同克服。

誤入歧途決心改過 宿舍生活重新學習 總警司協助尋名牌補習社

第二次應考文憑試的Kelvin ，因為加入黑社會而誤入歧途，其後見到已離開院舍的朋友可成功改正、前途光明，令他思考出路「唔想再行舊路」並決心改過，在宿舍的一年時間、重拾學習計劃。

Kelvin決心重考DSE，用一年時間重拾三年課程。（盧翊銘攝）

他表示，當中最困難的是「堅持」，因需用一年時間將3年課程讀好，在起初半年他仍感迷惘。「最關鍵時刻係遇到一個總警司，幫我揾咗好多名牌補習社嘅Sponsor幫我補習。」他提到，曾一度想放棄讀書，但身邊有不同人支持，「見到佢哋咁幫我都好感動，所以想繼續行落去。」

他希望可入讀城大社工，並期望自己Best 5可以考到20分出頭，對地理科特別有信心。他表示，如有幸成為社工，希望可以幫助成癮的青少年，皆因自己以前亦接觸不少這類人，「可以好似我咁，揀返條正確嘅路行，佢哋揀唔到係因為無人提佢、幫佢。」因此想擔當這個角色幫助不同人。