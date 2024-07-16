DSE放榜2024｜年紀最大70歲自修生　夜校67歲長者　9歲童挑戰一科

中學文憑試DSE明日（17日）放榜，考評局今午（16日）舉行發布會，考試及評核局秘書長魏向東表示，今年有約5萬人報考，有約4.9萬人參與考試，比起之前多，當中有約4萬人為日校考，有9成報考四個核心科目，加2至3個選修科。



至於年紀最大考生是70歲長者，為自修生，另有一名讀夜校的67歲考生報考七科；年紀最輕則是9歲學童，報考一科。



考評局今日（16日）公布今年DSE中學文憑試數據。（廖雁雄攝）

考評局秘書長魏向東透露，今屆最年長的考生是70歲的自修生，報考兩科；另有一間來自夜校的67歲考生應考7科；至於最年輕考生，則為一位9歲學童，報考一科。

翻查資料，2021年最老的考生為69歲，報考一科；最年輕的考生只有11歲，同樣應考一科；而2022年最年長則為70歲，最年輕是12歲。

至於上年DSE，一位71歲考生成為全場最年長，另有三位年紀最小為11歲的考生參與，其中一位更在患有過度活躍症下，應考數學必修部份及延伸單元二（M2，代數與微積分），在必修部份取得第4級成績。