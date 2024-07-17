DSE放榜2024｜10狀元來自8名校名單曝光！聖保羅、喇沙誕超級狀元

DSE中學文憑試2024今日（17日)放榜，考試及評核局昨日（16日）公布，今屆共誕10名狀元，即考獲6科5**和公民與社會發展科（簡稱公民科）達標的成績，分別為8男2女，男狀元人數為歷年次多，僅比2019年少一人



狀元來自8間傳統名校，其中喇沙書院、聖保羅男女中學各有兩名男狀元，另外拔萃男書院、英皇書院、英華女學校、培正中學、聖若瑟書院、香港中國婦女會中學各誕一名狀元。當中聖若瑟書院、香港中國婦女會中學是首次有文憑試狀元。



今年8男2女DSE狀元當中，有7男1女在數學科必修及延伸部份（M1或M2）均取得5**成績，成為「14星」超級狀元，分別來自聖若瑟書院、培正中學、英皇書院、喇沙書院、聖保羅男女中學。



▼7月16日 考評局公布2024年DSE成績▼

+ 5

10名狀元分布在8間中學，均為英文中學，主要為傳統名校。當中官校只有中西區英皇書院，而皇仁書院今年未能誕狀元。中西區除了英皇書院外，尚有聖若瑟書院、聖保羅男女中學及英華女學校誕生狀元。

▼DSE中學文憑試10名狀元學校▼

中西區英皇書院

中西區英皇書院超級狀元葉劭源 。(黃梓琛攝)

中西區聖若瑟書院

聖若瑟書院超級狀元廖俊翔考獲7科5**，當中化學、生物、經濟及數學延伸M2取得5**。(林幸言攝)

中西區聖保羅男女中學

聖保羅男女中學誕兩名超級狀元，分別是黃澍僖（圖左）和歐陽張維。（陳葦慈攝）

中西區英華女學校

英華女學校狀元劉翯悠。（鍾蒨宜攝)

西灣河香港中國婦女會中學

香港中國婦女會中學狀元姚臻怡（圖右）。（盧翊銘攝）

旺角拔萃男書院

九龍塘喇沙書院

喇沙書院超級狀元鍾柏綸（圖左）及狀元陳澤鋒。(董素琛攝)

何文田培正中學