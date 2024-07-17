DSE放榜2024｜英華女學校超級狀元擬讀醫科　日後或留港公院執業

香港中文文憑試DSE今日（17日）放榜，本港多間中學誕生10名狀元，其中來自英華女學校的超級狀元劉翯悠。她表示，正考慮在本港或赴英讀醫科，未來考慮在香港公立醫院執業，又認為政府可資助市民到私家醫院看診。



喜獲超級狀元、來自英華女學校的劉翯悠，修讀化學、生物、歷史及數學延伸部分M1。（鍾蒨宜攝）

從未補習 靠追問老師 與同學英文書信來往

來自英華女學校的劉翯悠喜獲超級狀元、她修讀化學、生物、歷史及數學延伸部分M1並獲5**。她表示，雖然沒有補習經驗，但每遇到不明白的課題內容都會追問老師。 她透露，目前報讀了港大及中大的醫科，另外已獲得英國的愛丁堡大學的愛丁堡大學有條件取錄。她解釋，讀醫是因對理科有興趣，尤其有關人體結構的知識，並希望實踐知識。

劉翯悠表示，小學就讀中文小學粉嶺聖公會嘉福榮真小學，英文能力稍為不足。故升上初中時，會與同學一起寫英文書信來往，亦在疫情間更多閱讀英文書及練字，改善英文水平。

除了讀書出眾，劉翯悠亦是學校排球隊成員，文武雙全。她指，昨日送感謝卡給校長， 校長當時說：「有一顆感恩的心，我已經引以為傲。」（鍾蒨宜攝）

除了讀書出眾，劉翯悠亦是學校排球隊成員，文武雙全。她指，昨日送感謝卡給校長， 校長當時說：「有一顆感恩的心，我已經引以為傲。」 她又引聖經語錄，感謝上帝、父母、同學、老師， 一度感動落淚。

作為超級女狀元，有何溫書秘笈，劉翯悠就笑言，「都係勤力讀書」。她由周一至六均努力操練試卷，包括MC一類的題型，上午做卷，下午改卷，亦會在睡覺前背誦範文。另外，她亦會訓練考試技巧，包括臨場心理及時間掌控。至於周日，她會定為休息日，並會到教會做義工。

劉翯悠指，母親曾於NGO任社工導師，父親則在內地從事電子業相關工作。（鍾蒨宜攝）

劉翯悠指，母親曾於NGO任社工導師，每晚臨睡都會與她花45分鐘聊天，形容如朋友相處；父親則在內地從事電子業相關工作，較少見面，但會每晚會與父親視像通話。劉翯悠的夢想職業則是行醫。

她解釋現時本港醫生人手不足，故考慮留港於公營醫院執業。她續指，知悉政府近期籌備開辦新醫學院，引入海外專才，又明白醫生工作不容易，認為政府可資助市民到私家醫院看診。就急診室增加診金，她認為醫療服務最重要原則是公平，加價或對基層不公，但同時避免「小事睇急症」。