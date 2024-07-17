DSE放榜｜狀元獻計救港經濟　倡與祖國合作吸旅客對發展前景樂觀

【DSE2024】中學文憑試（DSE）今日放榜，今屆共誕10名狀元。現時政府正推不同措施推動本港經濟發展，包括舉辦盛事吸遊客，對本港經濟發展一眾狀元又有看法？



英皇書院「超級狀元」葉劭源認為，香港應與祖國商討合作計劃，藉以吸引大量內地旅客來港旅遊復甦旅遊業，又指是大勢所趨。他亦深信，港人北上潮可能會吸引內地企業來港注資，反認為此會帶旺香港經濟。



另外也有狀元認為，應長遠規劃本港旅遊定位、改善服務質素、學習內地營商方法等，對香港長遠發展感樂觀。



新冠疫情過後，本港經濟仍待復甦，政府近年頻頻推出盛事及措施刺激本港經濟，惟面對港人北上消費成風，本地零售業吹冷風，作為今屆考獲多科5**的狀元，又如何看待現今香港盛事經濟及旅遊業的復甦呢？

英皇超級狀元葉劭源：與我哋嘅祖國合作 港人北上不影響本地經濟

英皇書院超級狀元葉劭源表示，自己喜歡政府舉辦的盛事，亦有看過無人機表演，認為十分新奇，而留意到現場亦逼滿人，相信大家對無人機的想法與自己大同小異，亦能成功吸引市民注意力。至於如何振興香港旅遊業，他建議與「我哋嘅祖國合作」，商討合作計劃藉以吸引大量內地旅客來港旅遊，並指這亦是現在的大趨勢。

他又認為港人北上潮不會影響本港經濟，因雖驟眼看會對香港零售業帶來負面影響，但其實仔細看，港人北上旅遊會令內地企業知道港人對其產品有興趣，及後甚至會選擇在香港注資或開分店，故反而會帶旺香港經濟。

中西區英皇書院超級狀元葉劭源。(黃梓琛攝)

他亦指，香港人堅毅地渡過三年疫情，現在正處於復甦階段，相信港人能夠捱過這段經濟較差的艱難時刻，並相信有毅力的香港人能重建香港，重回疫情前的時代，甚至建造經濟更蓬勃的時代，最後表示相信香港經濟會越來越好。

聖保羅男女中學超級狀元歐陽張維 ：學多咗（經濟）先答到你

來自聖保羅男女中學的超級狀元黃澍僖就指，對於政府推動盛事經濟，「知嘅嘢唔係咁多」，但深信每一件事後面一定有其原因。他續說，既然政策出台，作為香港市民，當然希望香港繼續繁榮，「所以政府推出盛事經濟，希望可以幫到手啦。但係咪真係可以，就要放長雙眼去睇，當然我係保持正面樂觀態度。」

至於有意攻讀環球商業管理的超級狀元歐陽張維，就指自己不諳經濟環境，「我要學多咗（經濟）先答到你」，不過對於夜繽紛的政策，歐陽同學就指不時見到「夜市」，對其印象難言，但仍有意欲到場。

喇沙書院超級狀元鍾柏綸（圖左）及狀元陳澤鋒。(董素琛攝)

喇沙狀元陳澤鋒勸：比多啲耐性 盛事長遠改善外界印象

喇沙書院超級狀元鍾栢綸認為，香港長遠經濟發展重點在於如何善用人才，把握優勢產業，以及優秀的金融地位和港口位置；而內地旅客數量減少屬時勢問題，不能控制，整體而言對香港經濟發展前景樂觀。

他又特別關注新田發展，認為計劃可為香港培養眾多人才，帶動香港技術創科發展。另外，他又認為經濟要向前發展，在於不斷嘗試和找到特色之處，而政府推行盛事經濟正正能帶領香港找到特色和獨特之處。

另一名喇沙狀元陳澤鋒則認為，經濟發展受很多因素影響，而港人北上熱潮屬他意料之外。他續指，疫情退卻未久，香港復甦需時，「要比多啲耐性」，但長遠而言對香港經濟發展仍然樂觀。他續指，香港現正處於不斷嘗試的階段，鼓勵多作不同方面的嘗試，而政府推行盛事經濟未必能獲得即時好處，但長遠而言，或可改善香港的印象和名譽。

喇沙書院超級狀元鍾柏綸（圖左）及狀元陳澤鋒。(董素琛攝)

英華女學校狀元劉翯悠：應保留與上個世紀相關的文化景點

英華女學校狀元劉翯悠則認為政府舉辦的盛事吸引，但只是短期推動力，長期來說政府仍要計劃如何吸引旅客到來，如思考香港於其他地區的定位有何不同，如中西合璧如何在街道、食物等體現，做到與國際接軌之餘、亦不失傳統的獨特性。

她談及自己因修讀歷史，曾到訪越南裡與越戰相關的景點，如地道、陷阱，認為香港亦應保留與上個世紀相關的文化景點，令旅客除了感受香港作為國際金融中心的繁榮，亦能了解其文化。她亦留意到過夜旅客只佔一半，認為需要考慮有何措施吸引旅客過夜 。

英華女學校狀元劉翯悠。（鍾蒨宜攝)

聖若瑟書院「超級狀元」廖俊翔：需提升港服務質素

聖若瑟書院「超級狀元」廖俊翔被問到對香港經濟有甚麼看法，他表示政府需令港人留港消費更有信心，認為港人北上現象能成為誘因，使得香港各行各業能提升服務質素，提升港人留港消費信心。

聖若瑟書院超級狀元廖俊翔考獲7科5**，當中化學、生物、經濟及數學延伸M2取得5**。(林幸言攝)

培正中學狀元鄺弘哲：學習內地營商方法

鄺弘哲則表示，自己沒有特別去內地消費，但有聽說過親戚朋友在內地的遊玩經歷是愉快的，故認為香港的商家能可以學習內地營商方法，然後借鑒。