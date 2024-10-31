彈性收生計劃是甚麼？申請最低門檻是甚麼？｜附11間院校收生條件

【DSE 2025／JUPAS 2025】近年多間大學推出彈性收生安排，幫助一些失手的考生即使未能滿足最低入學要求，仍然有機會入讀大學。到底甚麼是彈性收生呢? 誰合符資格申請呢？各間院校有何門檻呢？ 「01教育」已經在下文為你整合所有資訊。



彈性收生是什麼？

彈性收生安排是讓中學文憑試（DSE）未達到最低入學要求的同學，但在其他科目中表現出眾或達指定要求，經面試後仍有機會獲取錄的安排。

彈性收生的由來

2019 年起，中大工程學院及理學院於遴選及錄取過程採用特別入學考慮措施，吸納具有「STEM 能力」的學生。考生在文憑試應考至少三科 STEM 類選修科目（包括生物、化學、物理、數學延伸單元一或二（即M1或M2）、資訊及通訊科技及設計與應用科技），並於有關科目共考獲至少 3 粒星，相關學系可酌情考慮其入學申請。

多間大學其後陸續宣佈彈性收生政策；港大、中大等亦更改計分制度，考生獲5級以上可額外加分，爭取吸納個別科目成績優秀學生。

多間大學均有彈性收生政策，爭取吸納個別科目成績優秀學生。（資料圖片）

現時有幾多間院校彈性收生？

香港8間政府資助大學及3間自資大學均有彈性收生名額，但各大學的收生要求或附帶條件不同，而且過往並無院校公開彈性收生獲取錄學生的資料及背景，亦無表明每年收生名額，所以潛在競爭無從估算。

各間大學及專上院校的彈性收生安排

香港大學彈性生收安排

彈性收生安排適用於所有本科課程，考生在中、英文或兩科選修科中，其中一科成績未達第3級，而其他學科成績優異，但失手科目成績不能低於第2級，可酌情豁免「332A33」最低入學要求。但考生報讀課程所持的總分數（按不同課程的入學計分方程式計算），將會被「打九折」，同時必須將報讀課程放在Band A（即三個首選志願），再通過面試進行遴選。

（註︰「332A33」即中文、英文達到3級水平，數學達到2級水平，公民與社會發展科達到達標的A級水平，而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平。）

中文大學彈性生收安排

考生如在文憑試未能考獲核心科目最低入學門檻，但個別學科有出色表現，學系會根據考生的DSE成績、專科成就、學術活動表現，加上報讀誠意，例如將有關課程放於聯招申請 Band A 位置，會考慮提供面試機會，並獲酌情取錄。

科技大學彈性生收安排

考生如中、英或數其中一科成績較最低入學要求（332）稍遜一級，但整體成績仍高於「2024年入學參考分數 (Reference Scores)」的中位數，可作出彈性收生安排；報讀課程放在Band A，亦是考慮條件之一。彈性收生安排適用於所有課程，科大於2023/24學年透過彈性收生取錄超過一百人。

理工大學彈性生收安排

考生如未能完全符合最低入學要求「332A33」（即中文及英文需達3級、數學達2級、公民與社會發展科達到達標的A級水平和兩科選修科達3級或以上），只要其中一科成績只低一級，但最佳五科成績仍達個別組合課程、於上一年度其平均收生分數加一分或以上要求，並將報讀課程放在 Band A，可獲考慮彈生收生 。

城市大學彈性生收安排

考生在四個核心科目其中一科的成績低於相關課程入學要求一個級別，而其「4+2」成績達相關學院獎學金之分數要求，經課程入學委員會審批後，學生或有機會得到錄取。彈性收生安排適用於申請人將相關學院的課程列於A組別，而且面試表現良好。

申請修讀工學院課程的學生，須在兩個與STEM有關的科目中取得良好成績，包括生物、化學、物理、數學、數學延伸部分M1或M2、組合科學、綜合科學、資訊及通訊科技、設計與應用科技。

浸會大學彈性生收安排

考生其中一科科目成績低於指定要求一個級別，但在其餘科目中共取得兩粒星（其中一科取得5** 或分別有兩科取得5*），並將課程放於Band A 選擇，將可獲有關課程個別考慮。

教育大學彈性生收安排

考生其中一科核心科目成績低於入學要求一個級別，但課程相關科目表現優異、以及在文憑試放榜後將課程放在首三個志願，有機會獲彈性考慮和獲邀面試，是否取錄需視乎有關學科成績和面試表現等因素。

嶺南大學彈性生收安排

會以學生成績、面試表現、課外活動及學校推薦等因素作出綜合考量。

都會大學彈性生收安排

考生在中文或英文其中一科的成績僅達第2 級，但其他學科仍符合最低入學要求、以及其中一科甲類科目考獲5* 或以上成績，同時所持總成績仍符合該報讀課程的最低錄取分數，以及將課程放在Band A ，通過相關面試要求，會作特別收生考慮。

樹仁大學彈性生收安排

考生其中一科核心語文科目成績如低於入學要求，但整體成績優異，仍有機會獲彈性考慮、獲邀參加相關語文入學筆試。能否獲取錄則視乎總體成績和筆試表現。

恒生大學彈性生收安排

考生如未達最低入學要求，例如其中一科成績比指定要求低一級，但個別科目表現優異、以及在聯招入學申請將課程放在Band A 的考生，或會獲邀面試。