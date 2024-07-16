DSE｜八大「銀彈」搶尖子　狀元讀港大最高可獲100萬

DSE中學文憑試明日（17日）放榜，本港各大學亦相繼展開「銀彈」攻勢，推出不同獎學金搶尖子。港大今年預留4,500萬元入學獎學金，狀元可獲高達100萬元獎學金；中大亦大增獎學金總額近9成，狀元可獲41萬元獎學金連學費全免；理大就為考獲6科或以上5**提供50萬元獎學金、8萬元海外交流資助等。



港大為以DSE文憑試成績入學的本地生提供27項不同類型的獎學金，例如為考獲6科或以上5**尖子設立「明德學子」獎學金，發放一筆過30萬元。（資料圖片/廖雁雄攝）

港大預留4500萬元入學獎學金

港大昨日（16日）公布，為今年入學的本地生預留超過4,500萬元的入學獎學金，只要成績符合要求的學生，將有機會獲得5萬元至高達50萬元不等的獎學金。於文憑試考獲7科或以上5**的狀元更將獲頒發「明德學子」榮譽，即高達100萬元獎學金，除了涵蓋全額學費外，更設有海外學習及生活費資助，鼓勵學生赴笈劍橋、牛津、耶魯等世界頂尖大學交流學習。如考獲6科5**，同樣能獲「明德學子」榮譽，即高達50萬元獎學金。

中大宣布，自2024至2025學年起，大幅提升「新生入學獎學金」總金額至3,590萬元，較去年增加約87%。（資料圖片／夏嘉朗攝）

中大提供41萬學習交流獎金及學費全免

中大自2024至2025學年起，大幅提升「新生入學獎學金」總金額至3,590萬元，較去年增加約87%。個別獎學金派發方式亦會由以往逐年發放，改為整筆發放。考獲7科5**的考生，可獲發一筆過41萬學習津貼及交流獎金，連同學費全免，修讀4年最高可獲約57萬元，修讀6年則可獲約66萬元。如考獲6科5**，亦可獲31萬元學習津貼及交流獎金及學費全免。

理大就為考獲6科或以上5**提供50萬元獎學金、8萬元資助海外交流及5萬元本科生研究與創新計劃（URIS）獎學金。（資料圖片）

理大提供50萬獎學金等 科大摘星愈多獎學金愈高

理大就為考獲6科或以上5**提供50萬元獎學金、8萬元資助海外交流及5萬元本科生研究與創新計劃（URIS）獎學金。科大就設「香港中學文憑試 (HKDSE) 獎學金」，學生只要考獲1星便能獲5,000元，按考獲星級總數遞增，金額亦相應增加，考獲12星或以上便能獲全額學費豁免及60,000元生活津貼。

科大就設「香港中學文憑試 (HKDSE) 獎學金」，學生只要考獲1星便能獲5,000元，按考獲星級總數遞增，金額亦相應增加。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

嶺大提供最佳5科達25分考生四年學費全免

其他大學方面，浸大為最佳5科考獲28分或以上，或最佳5科考獲27分或以上及一科5**甲類科目的新生提供首年全額學費。

嶺大以最佳5科計，25分或以上可獲四年全額學費獎學金、23至24分可獲一次性4.21萬元獎學金、22分可獲一次性2萬元獎學金。

城大增旗艦獎學金 提供一次性50萬海外交流資助

教大就為最高分的學生每年頒發全額獎學金9萬元，而最佳5科24分或以上，包括中文及英文至少獲一科4級及一科5級，頒發每年全額學費。

城大今年則新增旗艦獎學金，為入讀獸醫學學士、工商管理學士（環球商業）、環球精研與科創課程及研究、創新和環球工程課程，整體成績達25至34分的首次應考文憑試考生，提供每年6萬元全額獎學金，或每年3萬元半額獎學金，以及一次性50萬元海外交流學習資助。