考評局1.11 開放日　設DSE閱卷與評級、海外升學講座　網上可報名

考評局開放日將於1月11日（六）舉行，全日一共四場講座，包括文憑試閱卷、評級以及海外升學資訊，參加者更可體驗網上評卷系統。而再下個周六（1月18日）將舉行DSE核心科目網上資訊講座，由各科評核發展經理主講，解釋科目的評核要求及應試須知。



香港考評局。（資料圖片 / 張浩維攝）

一年一度的考評局開放日將於1月11日（六）舉行，名為「玩轉『考』朋友」。以往地點於荃灣評核中心，今年移師至考評局紅磡辦事處及考試中心。開放日分為上、下午兩節，每節均設兩場講座，包括閱卷與評級講座。

此外，考評局邀請了多間海外教育機構與領事館，包括英國、奧地利、法國、愛爾蘭及西班牙，設置展覽攤位，並主講升學講座，分享透過DSE成績申請到海外升學的資訊。

考生應考文憑試。（資料圖片）

參加者亦可體驗網上評卷系統，深入了解DSE從擬題、考試、答卷處理、閱卷與評級，以至發放成績等各階段工作，及嚴格的保密措施。另設有互動平台，提供DSE資歷認可、國際及專業考試、全港性系統評估等多媒體資訊。當日還設有獎攤位遊戲，參加者可贏取豐富禮品，包括限量版考評局紀念品、精美文儀用品及DSE《試題專輯》。

至於廣受歡迎的DSE核心科目網上資訊講座，將於1月18日（六）舉行，由中國語文、英國語文、數學及公民與社會發展科的評核發展經理主講，解釋科目的評核要求及應試須知。

詳情及報名可到考評局網站了解。