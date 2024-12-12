DSE2025續用「監考易」「報到易」　考評局：已調整功能增可靠性

考評局於今年中學文憑試（DSE）要求考生須用「報到易」手機應用程式簽到，而監考員則用「監考易」核對考生身份，惟兩個程式在開考期間曾經失靈。考評局今（12日）向中學發信，講解明年DSE使用兩個程式的安排，其中明年考生與今年一樣，在抵達試場後，須使用手機透過「報到易」自行簽到。惟在英文科聆聽考試特別室，則不適用。



中學文憑試中文科筆試試場。（資料圖片／黃浩謙攝）

考評局今（12日）向中學發信，講解明年DSE使用「第二代公開考試支援系統」（PESS2）及「試場監察系統」（ESS）的安排。

考評局指，當局早前檢視過今年DSE實施「第二代公開考試支援系統」的情況後，已採納一系列建議的改進措施和功能調整，用以提高支援系統在明年DSE中的可靠性。

在明年的DSE中，「第二代公開考試支援系統」只會用於一般禮堂試場中，並不會在課室試場、英文科聆聽考試特別室及特殊教育需要（SEN）試場使用。至於「試場監察系統」，會繼續在所有書面考試的試場（包括課室試場、英文科聆聽考試特別室）中使用，同時擴展至所有特殊教育需要（SEN）試場。

至於「報到易」，考評局指一如去年做法，考生在抵達被編配的試場後，必須使用「報到易」程式自行報到，惟報到功能在聆聽考試的特別室將會停用。考評局又提醒，考生仍須帶同准考證及身份證應考。

而監考員用作核對考生身份的「監考易」，及「試場主任平台」則只會在禮堂試場中使用。計時、點名、試卷數目點算等基本功能，會維持使用，但提交「考試報告書」、紀錄考生上廁所、帶考生到特別室等程序，將會回復紙本運作。

考評局又指，為確保兩個系統在明年的DSE順利運作，所有學校考生、技術人員、監考人員須參加明年一月中舉行的預演，以熟習使用「報到易」、「監考易」，及「試場主任平台」。

今年DSE「監考易」及「報到易」曾失靈 耗資900萬元開發

今年4月的DSE，考評局要求各試場及試生使用「監考易」及「報到易」點名及報到，惟兩個程式在筆試開考初期雙雙「甩轆」，最終當局決定棄用「監考易」，重新使用人手點名。

考評局秘書長魏向今年7月曾表示，當局已就「監考易」系統故障成立調查委員會，已完成調查工作，正整理資料及報告；未有考生因系統故障而受到實質性影響。