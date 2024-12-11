深圳教育中心內地生報DSE被拒　考評局指涉事機構已撤回司法覆核

深圳國際課程中心早前因54名學生被拒報考香港中學文憑試DSE，入稟高等法院申請司法覆核，並獲批出司法覆核許可，原暫定本月聆訊。香港考評局今日（11日）最新指，有關深圳教育機構已撤回其司法覆核。



香港考評局。（資料圖片 / 張浩維攝）

考評局今指，在有關機構申請司法覆核前，已提醒該機構相關審批程序及自修生的報考要求，而今次司法覆核所涉及的學生，大部份已根據香港中學文憑考試考試規則的要求，提交其他學歷的補充證明及相關說明，考評局正按機制審批其申請。

考評局強調，2025年文憑試考試規則中的自修生報考資格，與2024年文憑試相同，考評局亦按照相同準則審批所有考生的申請，從沒有改變。有關資料可參考考評局網頁：

https://www.hkeaa.edu.hk/tc/HKDSE/admin/exam_reg_fee/exam_registration/private_candidates/。

考評局又指，由於近年香港境外以自修生身分報考文憑試的個案有所增加，考評局將不時檢視相關申請流程，並按需要加強核查和把關，維護文憑試的公信力。

申請人經營的深圳國際教育中心，有辦多國的升學課程。(深圳國際教育中心網頁擷圖)

54名學生一度被拒報考DSE 申司法覆核後上月中稱多48名學生准考

今次事件緣起深圳國際課程中心為62名內地學生報考2025年文憑試，被香港考評局要求提供內地官方文件，以證明課程資歷達高中程度。該中心呈交等同英國高中學歷的辦學許可證，但未獲局方認可，54名學生被拒報考DSE。中心於11月6日入稟高等法院申請司法覆核，法官批出司法覆核許可。

深圳國際課程中心其後於上月19日發聲明表示，經過香港考評局的耐心溝通和推動，獲局方律師團隊正式告知，除去首輪審核已完全通過的4名學生，再增加了48名學生通過。至於餘下10名學生，中心指已按要求補交申請資料，預計考評局將快速處理，有望11月底全部完成。