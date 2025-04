DSE ｜數學卷有MC題疑出錯　老師指涉歧義字促廢題　考評局不評論

DSE中學文憑試數學科必修部分周一(7日)開考,今年試卷難度引起討論,卷二其中一題MC更惹爭議,不少考生及補習老師質疑是否出錯。



《香港01》訪問兩位中學數學老師及一位學者,綜合他們意見分析,該MC題字眼涉有歧義或用錯字,而題目經計算後亦可出現多個結論,令考生無法選擇最準確的答案,甚至「揀唔到答案」。有老師形容問題嚴重、不可接受,質疑考評局審題是否足夠;而部份考生或因此多花時間作答,對他們不公平,促考評局正視及處理,「絕對需要解釋」,建議取消該題或向所有考生給予同分。



考評局周三(9日)回覆稱,已進入評卷階段,不會評論個別試題、答案及考生表現等機密資料,未有正面回應題目是否涉及出錯,強調試卷經過多輪審核和校對,評閱答卷時會詳細檢視考生表現,作出公平的評核。



DSE中學文憑試數學科必修部分周一(7日)開考。(資料圖片)

文憑試數學科必修部分卷二為MC卷,全部試題均為多項選擇題,佔全卷的35%。考生須在一小時15分鐘,完成45條題目,各題佔分相等。該卷第34題引起爭議,有考生在網上討論何為正確答案、是否出錯題目。

第34題考核「對數方程(Logarithmic Equations)」及「指數方程(Exponential Equations)」,考生需要根據題目,在同一直角坐標系(rectangular coordinate system)」上,描畫兩條方程的圖像(graph),然後判斷題目列出的3個描述是否正確。

2025DSE數學必修部分卷二第34題:



On the same rectangular coordinate system, the graph of y = y = logₐx cuts the graph of y = a^x and the x-axis at the points P and Q respectively, where a is a positive constant. Denote the origin by O. Which of the following are true?

I. a<1

II. OQ>a

III. ∠POQ=45°



A. I and II only

B. I and III only

C. II and III only

D. I, II and III



在同一直角坐標系上,y = logₐx 的圖像分別與 y = a^x 的圖像及x軸相交於點P及點Q,其中 a 為一正常數。將原點記為 O。下列何者正確?

I. a<1

II. OQ>a

III. ∠POQ=45°



A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III



資深數學老師:英文題目有字眼存歧義 中文題「揀唔到答案」

兩位老師均質疑題目字眼出現問題。一名任教超過十年、不願具名的資深數學老師認為,該題的英文字眼「cuts」存在歧義,以致答案有爭議。他解釋,「cuts」在數學上沒有一個嚴謹定義,各教科書中「cuts」的意思不一,部分老師認為包含交叉及相切(touchs)的意思,從而得出「只有III」的答案;亦有老師將「cuts」解作只有交叉而得出答案D。

至於對應的中文字眼「相交」,他指,圖像上可出現兩種情況,令正確答案「只有III」,但題目沒有提供這個選項,令考生「揀唔到答案」。該老師推斷,擬題者似乎疏忽其中一種情況,「以為得一個可能」。

資深數學老師指,題目可得出兩個結論,擬題者或疏忽了其中一個結論,「以為得一個可能」。(資料圖片)

能力高考生會發現問題 多花時間應對 造成不公

他又說,題目本身已經困難,首次見這兩種方程「擺埋一齊考」,相信一般考生不曾接觸。但他估計,能力較高的考生會發現試題有問題,如果考生因此「用多咗時間stick on (糾纏)呢題」,對他們並不公平。

陳呂重德紀念中學數學科主任陳晨代亦認為,該題的中英文版的字眼意思存在差異,中文版甚至出錯,令考生「揀唔到答案」。至於英文版,他認為「cuts」不包含「touchs」的意思,故答案是D,即I、II及III都正確。

對於中文版「相交」一字,陳表示,雖然「cuts」一般譯作「相交」,但在不改現有答案選項下,更準確應譯為「相交但不相切」(「touchs」譯作「相切」)。

他估計,擬題及審題者或留意不到「a>1」而兩圖像相切的可能,形容是「好微細部份」,「好容易留意唔到呢個盲點」,不算錯得離譜。他認為,考評局應取消該題,這樣才對考生公平。

陳呂重德紀念中學數學科主任陳晨代表示,按中文題目描述,會出現「a>1」而兩方程的圖像相切的可能,從而得出只有III正確;惟沒有這個選項。(受訪者提供)

另一個可能,為「a<1」而兩方程的圖像相交,從而得出I、II及III都正確。(受訪者提供)

(右)香港科技大學數學系副教授方子豪。圖為方子豪獲頒「祁敖卓越教學服務獎章」。(科大網頁)

科大數學系副教授:擬卷者沒考慮題目所有可能性 有「少少大意」

香港科技大學數學系副教授方子豪則表示,考慮該題得出的多個可能情況之後,最正確答案應是I、II、III都不必然正確,但題目沒有這個選項。他估計,出錯原因是擬卷者沒考慮題目的所有可能性,尤其是特別情況(special cases),「出卷考慮唔全面,就出咗條問題」。

他形容擬卷者有「少少大意」,因要「有啲功力先搵到」,但仍覺得可以盡量避免。他又說,對於考評局「數漏一啲case」感到「幾出奇」,「(如果)10個人做過吓,都發現唔到?」

他笑稱,「我自己都用咗3至4分鐘」,才計算得到,相當耗時,而卷二作答時間緊絀,相信考生只會以簡單的思路理解題目。

他又認為,最理想的英文用字應該是「intersect」,而非沒有共識的「cut」,「cut太informal(不正式),我唔會用」。他認為,「intersect」意思相等中文版的「相交」,可令兩個版本用字意思較一致。

有老師形容今次出錯題問題嚴重,促考評局正視及解釋。(資料圖片)

老師形容問題嚴重 促考評局正視 「絕對需要解釋」

該名不具名的數學老師形容今次問題嚴重,「數學基本上只得啱同錯,唔會好似其他科有中間位」。他說,對於在公開試「出錯數」,並會影響考生未來,覺得不可接受,又質疑擬題者「諗得唔夠清楚」,希望考評局審視擬題者的質素,及要有足夠專家審視試卷。

他促請考評局正視及處理問題,「絕對需要解釋」,建議在DSE後,以免影響考生心情。他又建議考評局一致向所有考生給分,或者取消該題亦可接受。

考評局表示,試卷經過審題委員會詳細審擬,以及多輪審核和校對。(資料圖片)

考評局:不會評論個別試題、答案及考生表現等機密資料

就卷二第34題有否出錯、會否取消該題、是否涉及擬題失誤、有否接獲考生投訴,考評局周三(9日)回覆,數學科必修部分已進入評卷階段,不會評論個別試題、答案及考生表現等機密資料。

考評局又稱,試卷經過審題委員會詳細審擬,以及多輪審核和校對;考試完成後會按既定程序評閱答卷,詳細檢視考生表現,作出公平的評核。評卷參考及考生整體表現會於每年考試結束後出版的《試題專輯》內刊出。

▼2025文憑試英文聆聽及綜合卷開考▼