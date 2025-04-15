DSE ｜有考生疑試場影電腦條碼　上載小紅書分享　考評局稱會跟進

2025年文憑試筆試本月開考，有疑似應屆考生在試場拍攝電腦條碼（barcode），並上載照片至內地社交平台如「小紅書」，帖文以簡體字表示「香港真是讓人又愛又恨的」，又標示「#DSE」。



考評局回覆指，會跟進有關個案。根據考評局《考生手冊》，公開展示場內拍攝的照片或違規，其科目成績會被降級。



考生疑「小紅書」分享電腦條碼相 稱香港讓人「又愛又恨」

網上流傳數張疑似在文憑試開考期間拍攝的照片，《香港01》接獲報料，有小紅書用戶上傳相片，除了文具及計算機外，亦清楚見到電腦條碼貼紙，並載有考生編號、座位編號、試場編號等。帖文以簡體字表示「香港真是讓人又愛又恨的」，又標記「#HK」、「#DSE」。不過，記者下午檢視該帳戶時，已未見有關帖文。

另一幅在Threads流傳的照片，清楚拍攝到考場及其他考生，其枱面放有電腦條碼貼紙、中文試12篇範文精讀書《透視文言文》、疑似貼有個人照片的准考證。發帖者指，有應屆考生疑將該相片上傳至微信，相信事發日期為4月2日應考中文科卷一期間。

考評局規定 考生不可影電腦條碼 公開展示成績可降級

翻查資料，2024年文憑試共有13名於考場拍照並上傳互聯網，其相關應考科目已被降級，較前年多接近一倍。

考評局回覆指，會跟進有關個案。根據考評局文憑考試《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影、錄影或錄音，也不可拍攝或帶走剩餘的電腦條碼（Barcode）貼紙，否則會被扣分。考生如公開展示有關相片/影像/錄音，其科目成績會被降級。