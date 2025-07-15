DSE放榜｜誕1終極狀元、10超級狀元、5狀元歷年最多　分布14中學

2025年DSE 中學文憑考試明（17日）放榜，考評局今日公布，今年誕生1名終極狀元及15名狀元，16人共來自14間學校，狀元人數創歷史新高。



考評局秘書長魏向東表示，今年的考生經歷過疫情和「一啲事件嘅干擾」，從考試結果而言考生「係做得好好」，反映他們的靭性（Resilience）、以及學校教學上的努力。



2025年DSE 中學文憑考試明放榜，今年誕生1名男終極狀元，以及15名狀元。

2025年DSE中學文憑試最佳成績學生人數。

2025年DSE中學文憑考試明放榜，今年共有約4.2萬名考生，其中誕生1名男終極狀元，他於4科核心科目考獲5**（中英數3科）及A（公民科）成績，並另於4科選修科及數學延伸考獲5**成績，即摘16星及A。

今年誕生15名狀元，分別為10名男考生及5名女考生，他們在4科核心科目考獲5**及A成績，並在3科選修科奪5**，即得12星；其中10人在數學必修及延伸兩部分都得5**，成為14星超級狀元。

考評局指16人來自14間學校，均是本地考生，沒有內地試場考生或自修生。此外，今年一共有33名榜眼，包括20名男考生及13名女考生，他們於核心科外，亦在2個選修科考到5**成績。

考評局秘書長魏向東表示，今年的考生經歷過疫情和「一啲事件嘅干擾」，從考試結果而言考生「係做得好好」，亦反映到他們的靭性（Resilience），以及學校教學上的努力。

麥勁生形容今年的狀元人數創歷史新高（Record-breaking Year），指文憑試每年出卷強調水平穩定，不會突然難度變深或淺，考得好不好完全視乎考生發揮，「叻嘅同學幾時都有，係咪考到最高嘅成績都會睇好多唔同嘅因素……今年有相當數量嘅同學（考獲狀元），呢個都係考試常有嘅情況，有時多啲，有時少啲。所以我表示欣慰，但唔會覺得好驚奇。」

考評局評核發展主管蔡筱坤表示，多了考生取得好成績，16個狀元是她「冇預見」。她估計原因是優化核心科後，即由通識科改為公民及社會科後，學生可釋出更多時間修讀其他科目以及數學延伸部份。