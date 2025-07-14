DSE放榜｜教大學者籲學生選科興趣先行：未來工作世界貴賤難料
DSE中學文憑試本周三(16日）放榜，不少家長及學生關注有何「放榜錦囊」。教育大學學者指出，現今終身學習世代，「弄個學位」已經不再是天大難事，教大「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校）葉蔭榮指出，雖然不少家長的想法是職業有分貴賤，「但面對的未來工作世界是『貴賤難料』，所以同學以興趣志向先行。」
心理學系侯維佳：終身學習世代「弄個學位」已非天大難事
教大心理學系副教授侯維佳表示，決策時應平衡「理想」與「現實」，預留彈性空間，避免在疲勞或高壓狀態下做最終決定，所有選擇都應至少滿足一個核心需求、興趣、技能、價值觀。
他指現今終身學習的世代，在漫長的生涯年日裡「讀大學」、「弄個學位」已經不再是天大難事；相反按照自己的興趣和志願，一步一步地發展自我，才會有美好豐盛人生，「倉卒滿足一時之快的選科壓力，有可能因選錯科或不合適，導致面對長遠的壓力。」
以「路線圖思維」去選科 遠離「救生圈」、「水泡」心態
侯維佳提醒家長要為子女做好心理建設的工作，將放榜視為探索機會，而非終極評判，引導子女根據自己的興趣和志願，有系統地為個人定未來的生涯目標，再規劃不同的可行路徑，以「路線圖思維」去選擇科目；準備不同應變方案，預先寫下不同成績情境的對應選擇留意未來生涯路徑中的「旋轉門」(swinging doors)。
他強調要遠離「救生圈」/「水泡」心態，「為求入大學」而不理會課程的合適度，而倉卒作決定，莫視自己的興趣和職志；面對人生的大型抉擇，家長及老師的支援缺不可少。
隨着社會的發展，進修途徑變得多元化，起點不一定是大學的科目，可以透過不同的課程、高級文憑課程，逐步前行！
生涯規劃計劃總監葉蔭榮：遲讀大學亦可以有美滿人生
教大「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校）葉蔭榮表示，根據該計劃過去四年數據及經驗顯示，學生如能透過自我認識、反思及整合個人興趣及志向，能積極自信地根據個人需要、興趣和能力作出生涯（升學）選項及相應的自主行動，他們的職涯準備度（career readiness）及情意社交指數亦顯著提升。有參與計劃的學生發現屬於「無任何目標」的學生比率，由推出時的22.3%，降至11%。
他表示，雖然不少家長的想法是職業有分貴賤，「但面對的未來工作世界是『貴賤難料』，所以同學以興趣志向先行，有興趣目標，長遠才能成功，迎接世界的變化，遲讀大學亦可以有美滿人生。」他指放榜得知成績後，不少學生或會變得突然迷茫，建議學生及家長謹記原先計劃及興趣，不應受朋友或親密戰友的決定而影響前程。
提醒學生趁這兩天找出個人特質 確定自己「VASK」
有見及此，葉蔭榮為準備迎接放榜的學生出一些行動方針，關鍵在於同學的堅持與務實規劃，與其在放榜後才想，建議先趁這兩天找出個人特質，確定自己的VASK（Value價值觀、Attitude態度、Skill技能及Knowledge知識）後，再構建自己「充滿可能性」前路觀的，按步就班地作決定。
葉蔭榮提醒教師也要做好準備，協助學生建構選擇圖表，比較不同分數對應的升學路徑，並提供個別化諮詢，根據學生VASK特質量身推薦選項。
社會學講座教授趙永佳：「過度支持及保護」型及「不理睬」型都需聆聽子女意願
教大社會學講座教授趙永佳指出，「過度支持及保護」型家長在放榜時刻，要對子女留有空間，讓他們按自己內心所想去決定，不能所有都幫他們決定；「不理睬」型家長則需要伸出援手，主動了解子女所需。他指無論是哪一類型家長，均需要聆聽子女的意願。
趙永佳認為家長可提供雙軌支持，幫助子女順利過渡，整理最新升學資料如院校面試日期、收生要求等；陪同子女到校諮詢、提示聯招改選截止時間；多聆聽子女的感受，避免將自己的期望如考進名校或特定專業，強加於子女：計劃在放榜日陪同子女回校領取成績單，並與子女一起聽取老師的升學建議。
他提醒家長要以鼓勵和支持為主，避免批評或與他人比較。使用具體讚揚如說「你一直很努力準備生物科，這份堅持很可貴」。
侯維佳補充說，如學生屬於「沈默是金」型，最需要家長的支援就是靜靜的聆聽，「讓他感覺到你在旁邊的支持，一齊渡過難關。」