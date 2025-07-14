DSE放榜｜教大學者籲學生選科興趣先行：未來工作世界貴賤難料

DSE中學文憑試本周三(16日）放榜，不少家長及學生關注有何「放榜錦囊」。教育大學學者指出，現今終身學習世代，「弄個學位」已經不再是天大難事，教大「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校）葉蔭榮指出，雖然不少家長的想法是職業有分貴賤，「但面對的未來工作世界是『貴賤難料』，所以同學以興趣志向先行。」



（左起）教大心理學系副教授侯維佳、教大社會學講座教授趙永佳及教大「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校）葉蔭榮一同向家長及學生提供放榜錦囊。（教育大學提供圖片）

（左起）教大社會學講座教授趙永佳、教大「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校）葉蔭榮及教大心理學系副教授侯維佳一同向家長及學生提供放榜錦囊。。（教育大學提供圖片）

心理學系侯維佳：終身學習世代「弄個學位」已非天大難事

教大心理學系副教授侯維佳表示，決策時應平衡「理想」與「現實」，預留彈性空間，避免在疲勞或高壓狀態下做最終決定，所有選擇都應至少滿足一個核心需求、興趣、技能、價值觀。

他指現今終身學習的世代，在漫長的生涯年日裡「讀大學」、「弄個學位」已經不再是天大難事；相反按照自己的興趣和志願，一步一步地發展自我，才會有美好豐盛人生，「倉卒滿足一時之快的選科壓力，有可能因選錯科或不合適，導致面對長遠的壓力。」

以「路線圖思維」去選科 遠離「救生圈」、「水泡」心態

侯維佳提醒家長要為子女做好心理建設的工作，將放榜視為探索機會，而非終極評判，引導子女根據自己的興趣和志願，有系統地為個人定未來的生涯目標，再規劃不同的可行路徑，以「路線圖思維」去選擇科目；準備不同應變方案，預先寫下不同成績情境的對應選擇留意未來生涯路徑中的「旋轉門」(swinging doors)。

他強調要遠離「救生圈」/「水泡」心態，「為求入大學」而不理會課程的合適度，而倉卒作決定，莫視自己的興趣和職志；面對人生的大型抉擇，家長及老師的支援缺不可少。

隨着社會的發展，進修途徑變得多元化，起點不一定是大學的科目，可以透過不同的課程、高級文憑課程，逐步前行！ 教大心理學系副教授侯維佳

教大心理學系副教授侯維佳呼籲學生強調要遠離「救生圈」/「水泡」、「為求入大學」心態。（教育大學提供圖片）

生涯規劃計劃總監葉蔭榮：遲讀大學亦可以有美滿人生

教大「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校）葉蔭榮表示，根據該計劃過去四年數據及經驗顯示，學生如能透過自我認識、反思及整合個人興趣及志向，能積極自信地根據個人需要、興趣和能力作出生涯（升學）選項及相應的自主行動，他們的職涯準備度（career readiness）及情意社交指數亦顯著提升。有參與計劃的學生發現屬於「無任何目標」的學生比率，由推出時的22.3%，降至11%。

他表示，雖然不少家長的想法是職業有分貴賤，「但面對的未來工作世界是『貴賤難料』，所以同學以興趣志向先行，有興趣目標，長遠才能成功，迎接世界的變化，遲讀大學亦可以有美滿人生。」他指放榜得知成績後，不少學生或會變得突然迷茫，建議學生及家長謹記原先計劃及興趣，不應受朋友或親密戰友的決定而影響前程。

提醒學生趁這兩天找出個人特質 確定自己「VASK」

有見及此，葉蔭榮為準備迎接放榜的學生出一些行動方針，關鍵在於同學的堅持與務實規劃，與其在放榜後才想，建議先趁這兩天找出個人特質，確定自己的VASK（Value價值觀、Attitude態度、Skill技能及Knowledge知識）後，再構建自己「充滿可能性」前路觀的，按步就班地作決定。

葉蔭榮提醒教師也要做好準備，協助學生建構選擇圖表，比較不同分數對應的升學路徑，並提供個別化諮詢，根據學生VASK特質量身推薦選項。

教大「賽馬會鼓掌．創你程計劃」總監（學校）葉蔭榮提醒學生選科應以興趣志向先行，長遠才能成功，迎接世界的變化。（教育大學提供圖片）

社會學講座教授趙永佳：「過度支持及保護」型及「不理睬」型都需聆聽子女意願

教大社會學講座教授趙永佳指出，「過度支持及保護」型家長在放榜時刻，要對子女留有空間，讓他們按自己內心所想去決定，不能所有都幫他們決定；「不理睬」型家長則需要伸出援手，主動了解子女所需。他指無論是哪一類型家長，均需要聆聽子女的意願。

趙永佳認為家長可提供雙軌支持，幫助子女順利過渡，整理最新升學資料如院校面試日期、收生要求等；陪同子女到校諮詢、提示聯招改選截止時間；多聆聽子女的感受，避免將自己的期望如考進名校或特定專業，強加於子女：計劃在放榜日陪同子女回校領取成績單，並與子女一起聽取老師的升學建議。

他提醒家長要以鼓勵和支持為主，避免批評或與他人比較。使用具體讚揚如說「你一直很努力準備生物科，這份堅持很可貴」。

教大社會學講座教授趙永佳指無論是哪一類型家長，均需要聆聽子女的意願。。（教育大學提供圖片）

侯維佳補充說，如學生屬於「沈默是金」型，最需要家長的支援就是靜靜的聆聽，「讓他感覺到你在旁邊的支持，一齊渡過難關。」