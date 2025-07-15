DSE放榜｜6考生作弊遭取消成績　3人校本評核抄襲成績降級

2025年DSE中學文憑考試明（17日）放榜，考評局今午（16日）公布，今屆有6名考生作弊，他們涉及藏有預先準備的筆記及資料，遭到取消相關科目或所有科目成績。考評局指，有超過1名考生所有科目成績被取消。有14人於試場拍照，當中9人將電腦條碼上載網上，科目遭到降級。



今年有3名考生涉及在校本評核 (SBA）抄襲，考評局將涉事考生的相關課業評為0分，或將該科目降級1級。



2025DSE明日放榜，今年一共有4.2萬名考生。有6名考生被發現作弊。（董素琛攝）

作弊6人涉藏有筆記或資料 考評局：相關監察機制

今年一共有4.2萬名考生。考評局學校考試及評核主管朱舜隆今指，今年有6名考生被揭發作弊，涉及2科必修科考試以及4科選修科考試。考評局經過翻查錄影片段、與老師及考生會面後，發現他們藏有預先準備的筆記或資料，或其他嚴重作弊方法。考評局已按指引取消他們相關科目或所有科目的成績。朱舜隆指，超過1名考生所有科目成績被取消。呼籲考生誠實應考，強調考評局有相關監察機制。

14名考生在試場内拍照 126人違反手提電話規則

此外，有14名考生涉及在試場内拍照，當中9人將電腦條碼尚上載網上，為輕微違規，考生相關科目將被輕微降級。另有126名考生違反手提電話規則，包括以為已關閉電話，惟被發現未有關閉，相關科目將被輕微扣分。其中有4宗被發現在考試期間帶備啟動模式的電話，相關科目將被降級。

有365人於聆聽考試遲到、沒有自備收音機或帶備收音機以外的電子儀器，屬輕微違規。

3宗校本評核抄襲 課業評為0分

今年有3宗校本評核抄襲個案，涉及中文、資訊及科技以及視覺藝術科。考評局跟深入調查後，將涉事考生的有關課業評為0分，或將該科目降級1級。