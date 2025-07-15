DSE放榜｜局長為考生打氣　蔡若蓮：文憑試只是追尋夢想其中一站

【DSE／文憑試／中學文憑試／考評局／成績】DSE中學文憑試2025明日（16日）放榜，多名政府高官近日到訪不同中學，為應屆考生打氣。教育局局長蔡若蓮到訪筲箕灣官立中學，勉勵考生稱文憑試只是追尋夢想的旅途其中一站，要不斷超越昨日的自己，最終實現夢想。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回到母校香港華仁書院，勉勵師弟在抉擇升學與前路時勇於探索，畫出專屬自己的軌跡。



保安局局長鄧炳強亦表示，早前相約數名應屆DSE考生、亦是保安局青年領袖吃早餐，並為他們打氣。個人資料私隱專員鍾麗玲亦勉勵考生，無論成績如何，都要裝備好自己，迎接未來的挑戰。



教育局局長蔡若蓮（右四）與常任秘書長陳穎韶（右三）近日到訪筲箕灣官立中學，與今年應考同學見面，為他們打氣。(蔡若蓮Facebook)

教育局局長蔡若蓮（後中）與常任秘書長陳穎韶（後左）近日到訪筲箕灣官立中學，與今年應考同學見面，為他們打氣。(蔡若蓮Facebook)

教育局局長蔡若蓮與常任秘書長陳穎韶近日到訪筲箕灣官立中學，與今年應考同學見面，為他們打氣。她勉勵學生說，在追尋夢想的旅途上，會有無數次重新出發的機會，而文憑試只是旅途其中一站，「我們總能在新起點探索適合自己的路徑，不斷超越昨日的自己，最終實現夢想。」她另提醒，不論放榜前後亦應養成規律作息、多做運動的習慣，以保持身心健康。

鄧炳強：考生要拿出「5**嘅自信」準備迎接下一階段人生

保安局局長鄧炳強表示，早前相約數名應屆DSE考生、亦是保安局青年領袖吃早餐，並為他們打氣。鄧表示，欣賞數名同學的志向清晰，並提醒考生拿出「5**嘅自信」，準備迎接下一階段人生，又勉勵學生不論成績好壞，都不會「阻礙你走出5**嘅人生」。

保安局局長鄧炳強表示，早前相約數名應屆DSE考生、亦是保安局青年領袖吃早餐，並為他們打氣。（鄧炳強Facebook）

保安局局長鄧炳強表示，早前相約數名應屆DSE考生、亦是保安局青年領袖吃早餐，並為他們打氣。（鄧炳強Facebook）

陳浩濂回港華為師弟打氣：人生的每一步都是築夢的起點

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，今日特地回到母校香港華仁書院，為師弟打氣。他以自己的經歷與師弟們暢談求學、選科、升學以至職涯規劃，分享自己當年會考放榜的心情，並勉勵同學在抉擇升學與前路時勇於探索，畫出專屬自己的軌跡。

他寄語應屆DSE考生：「DSE是人生旅程中的一個里程碑，但不是終點。未來仍有無限可能。無論你未來選擇哪條路，最重要的是保持初心、堅守信念，人生的每一步，都是築夢的起點。」

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，今日特地回到母校香港華仁書院，為師弟打氣。（署理財經事務及庫務局局長Facebook）

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，今日特地回到母校香港華仁書院，為師弟打氣。（署理財經事務及庫務局局長Facebook）

私隱專員鍾麗玲：同學們都要裝備好自己迎接未來的挑戰

另外，個人資料私隱專員鍾麗玲與其他同為文憑試的「過來人」，向應屆文憑試考生打氣，勉勵考生肯定自己付出的努力，無論文憑試成績好壞，亦要裝備好自己迎接未來。

鍾麗玲勉勵同學：「人生猶如一本書，而文憑試只是其中的一個篇章。無論成績如何，同學們都要裝備好自己，迎接未來的挑戰。人生的新一頁，都是由你親手描繪，努力畫出屬於自己的彩虹。」