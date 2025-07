DSE｜數學MC題涉歧義字眼　考評局稱無錯拒廢題：辨考生能力高低

2025年DSE中學文憑試明日(15日)放榜。今年數學卷二其中一題MC一度引起爭議。有老師質疑題目字眼存在歧義,甚至出錯,建議考評局向所有考生給分,或取消該題目。



考評局評核發展主管蔡筱坤今(15日)回應時,否認題目有出錯,指已就相關題目咨詢多方意見,並指題目有甄別能力,能夠分辨能力較高及較低的考生,因此題目獲保留。



考評局評核發展主管蔡筱坤(右一)否認有出錯,指已就相關題目咨詢多方意見,並指題目有甄別能力,能夠分辨能力較高及較低的考生,因此題目獲保留。(董素琛攝)

考評局:題目可分辨考生能力高低

蔡筱坤指,接獲外界對該題目的查詢,考評局亦曾就題目諮詢數學科審題委員會成員、試卷主席、課程發展處主任等,「翻來覆去」檢視題目後,確認題目已經按照課程要求、衡量高中學生的知識,證實答案正確無誤,最終決定題目無出錯。她表示,題目有甄別能力,可分辨考生能力高低,因此題目獲保留。

涉事題目為2025年數學卷二的第34題。該題考核「對數方程(Logarithmic Equations)」及「指數方程(Exponential Equations)」,考生需要根據題目,在同一直角坐標系(rectangular coordinate system)」上,描畫兩條方程的圖像(graph),然後判斷題目列出的3個描述是否正確。

2025DSE數學必修部分卷二第34題:



On the same rectangular coordinate system, the graph of y = y = logₐx cuts the graph of y = a^x and the x-axis at the points P and Q respectively, where a is a positive constant. Denote the origin by O. Which of the following are true?

I. a<1

II. OQ>a

III. ∠POQ=45°



A. I and II only

B. I and III only

C. II and III only

D. I, II and III



在同一直角坐標系上,y = logₐx 的圖像分別與 y = a^x 的圖像及x軸相交於點P及點Q,其中 a 為一正常數。將原點記為 O。下列何者正確?



I. a<1

II. OQ>a

III. ∠POQ=45°



A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III



中學教師:題目字眼有歧義

《香港01》曾就該題目訪問2名中學數學老師及1名學者,他們均認為該題MC的英文字眼「cuts」存在歧義,以致答案有爭議。有中學老師解釋,「cuts」在數學上沒有一個嚴謹定義,各教科書中「cuts」的意思不一,部分老師認為包含交叉及相切(touches)的意思,從而得出「只有III」的答案;亦有老師將「cuts」解作只有交叉而得出答案D。

至於對應的中文字眼「相交」,該老師指,圖像上可出現兩種情況,令正確答案「只有III」,但題目沒有提供這個選項,令考生「揀唔到答案」。該老師推斷,擬題者似乎疏忽其中一種情況,「以為得一個可能」。亦有受訪老師認為問題嚴重,建議一致向所有考生給分,或取消該題目。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學數學科主任陳晨代表示,按中文題目描述,會出現「a>1」而兩方程的圖像相切的可能,從而得出只有III正確;惟沒有這個選項。(受訪者提供)

另一個可能,為「a<1」而兩方程的圖像相交,從而得出I、II及III都正確。(受訪者提供)

亦有受訪老師認為,中文版「相交」一字有錯。他陳表示,雖然「cuts」一般譯作「相交」,但在不改現有答案選項下,更準確應譯為「相交但不相切」(「touches」譯作「相切」)。他認為應當取消該題目。