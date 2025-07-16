DSE放榜︱張祝珊狀元邱博恩欲負笈劍橋攻自然科學　望解全球暖化

DSE 2025今日（16日）放榜，張祝珊英文中學、考獲6科5**並在公社科取得達標成績的邱博恩、成為今屆狀元之一。對於成績，邱博恩說感到滿意和驚喜，但對於M2未能取下5**感遺憾。他打算就讀英國劍橋大學的自然科學科（natural science），指該大學會提供小班教學，較香港的大學可與教授們有更多交流。



張祝珊英文中學、考獲6科5**並在公社科取得達標成績的狀元邱博恩。（董素琛攝）

邱博恩說，畢業後打算回港發展，「因為始終香港都係我出世嘅地方」。他又打算將來在香港發展環保方面的研究，協助解決全球暖化等的問題，認為此項工作有意義且有具可持續性。

政府近年大推搶人才措施，被問會否擔心加劇競爭，他則認為競爭加劇是一件好事，因香港要繼續邁向新時代，希望競爭可推動香港整體競爭力及國際地位。至於香港的科技發展，他認為雖未有重大突破，但舉例指大灣區或不同科技大學均有研究可做，看看是否可發布到新事物。

張祝珊英文中學狀元邱博恩考獲6科5**並在公社科取得達標成績。（董素琛攝）

邱博恩認為，DSE並非惡性競爭，「就算係朋友或者唔同學校嘅friend都會一齊約出嚟溫書，大家係社交媒體上面嘅鼓勵係好幫到大家去維持熱情」。他又說，自己的興趣有唱歌及彈結他，在DSE開考前一年的暑假便開始到自修室溫書，希望獲取更好的成續。他稱對自身的要求高，對曾溫習後在模擬考試成續未如理想感失望，「問自己究竟係咪唔夠努力」。他自言情緒較不穩定，感謝身邊朋友和家人的陪伴，讓他如今考獲理想成續。