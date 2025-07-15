DSE自修生定義收緊　考評局：確保資歷符要求　非針對內地補習社

考評局早前公布，收緊明年文憑試自修生報考安排，包括要求只有曾參與文憑試，或在應考時已滿19歲的申請人，可直接以自修生資格報考，其餘人士需提交「特殊報考申請」及官方認證文件。



考評局秘書長魏向東今（15日）解釋，相關修訂並非針對透過補習社報考的內地自修生，僅旨在確認他們的資歷符合局方要求。他說，修訂並非想控制報考的自修生人數，強調「我哋絕對係好歡迎多啲人考文憑試嘅」。



香港考試及評核局秘書長魏向東（左二）說，修訂自修生申請資格非想控制報考的自修生人數。（董素琛攝）

非控制自修生報考人數 歡迎更多人考DSE

魏向東指，當局未有就自修生定義作修訂或修改。他說現時有較多自修生以非文憑試學歷來申請應考，故局方要作特殊申請考慮，檢查他們的資歷是否符合要求，並閘明局方接受的文件要求。他續指，此修訂的目的並非針對補習社，「學生參唔參加補習同有冇資格考文憑試係冇任何關係」。

魏又強調，相關做法並非想控制報考的自修生人數，「我哋絕對係好歡迎多啲人考文憑試嘅」，認為這標誌著文憑試的信譽，以至香港作為教育樞紐的地位。

有報道指，深圳一間教育中心早前替自修生報考文憑試，部分申請被拒。該教育中心其後入稟申請司法覆核獲批許可。魏說，今年確實有一間補習社涉及司法覆核案件，但局方從結果來看，拒絕申請皆因其學生持非認可資歷（qualification），與其就讀補習社無關。他補充，涉事的考生後來有補回相關資歷證明。

他說，只要符合條件，包括曾應考文憑試或相等考試，或於應考該年的1月1日滿19歲，便可以自修生身份報考文憑試。非修讀文憑試課程，但已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程者，亦可以自修生身份報考。