JUPAS改選｜嶺大健康及社會服務管理51人爭1席　都大護理最受歡迎

DSE中學文憑試上周三（16日）放榜，大學聯招（JUPAS）改選於上周六（19日）截止。參與聯招的9間大學陸續公布最新數字，以首三志願（Band A）計算，競爭最激烈的課程為嶺南大學社會科學（健康及社會服務管理），約51人爭一學額；最多人報讀的課程為都大護理學（普通科），共2,503人申請。



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香港大學。(資料圖片)

據香港大學的最新數字，文學士最多學生報讀，有1,047人；教育學士（幼兒教育及特殊教育）競爭則最激烈，131人爭16個學額，平均約8人搶一個學額。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



中文大學。(夏嘉朗攝)

據香港中文大學的最新數字，理學士最多學生報讀，有1,424人；競爭最激烈的課程為健康與體育運動科學，363人爭16個學額，平均約23人搶一個學額。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



香港科技大學。

香港科技大學方面，理學B組（專為對化學和生命科學感興趣的學生而設）為最多人報讀，有925人；競爭最激烈的為理學士（定量社會數據分析），139人爭26個學額，平均約5人搶一個學額。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首三個競爭最激烈課程：



香港城市大學。（城市大學網頁）

香港城市大學方面，最多學生報讀工商管理學士（會計），共1,030人報讀；競爭最激烈為工商管理學士（商業決策分析），747人爭24個學額，平均約31人競爭。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



教育大學。（資料圖片）

香港教育大學的最新數據顯示，最多學生報讀心理學社會科學學士及幼兒教育學士，共998人；競爭最激烈的課程是運動科學及教練理學士及體育教育學士，889人爭25個學額，平均約36人競爭。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



浸會大學。（資料圖片）

香港浸會大學列出數據，理學士成為最多學生報讀的課程，共1,309人申請；競爭最激烈課程為環球螢幕演技藝術學士，223人爭奪8個學額，平均約28人爭一席。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



理工大學。（理大提供圖片）

香港理工大學中，護理學理學士成為最熱門課程，有1,332人報讀；中國歷史及文化文學士競爭最激烈，302人競爭16個學額，平均約19人爭一學額。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



嶺南大學。（資料圖片）

香港嶺南大學最新數據顯示，工商管理學士（市場學與社交媒體）最多學生報讀，共718人申請；競爭最激烈課程為社會科學學士（健康及社會服務管理），407人爭奪8個學額，平均約51人爭一席，是9間大學中競爭最激烈的課程。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



香港都會大學。（香港都會大學提供）

今年有近1.8萬宗將香港都會大學課程列為首三志願的申請，較去年上升21%。當中，最受歡迎的課程為護理學學士（普通科），共2,503人申請，亦為9間大學中最多人申請的科目；競爭最大的課程為應用心理學及商業管理學士（雙學位課程），每學額約23人競爭。

以Band A（首三志願）申請計算，首三個最多學生報讀的課程：



以Band A（首三志願）申請計算，首三個競爭最激烈課程：

