DSE 2026｜中文閱讀卷一以內地作家韓少功、香港作家葛亮文章出題

中學文憑試首個核心科、中文閱讀及寫作卷今日（9日）開考，閱讀卷一分成指定閱讀篇章及課外篇章兩部分，課外篇章共有三篇，白話文選用內地當代作家韓少功的《當機器人成立作家協會》及香港作家葛亮《聲音》；文言文則有三則，來自南朝宋劉義慶編撰的《世說新語》摘錄。



有考生認為今次卷一整體較往年簡單，首篇文章的主旨較易掌握，「冇考啲人生嗰啲，好虛幻嘅嘢。」他認為第二篇則較難，未能掌握「聲音」的象徵，「但係我覺得其他人都唔會睇得明。」



中學文憑試首個核心科、中文閱讀及寫作卷今日開考。(考評局提供)

文憑試中文閱讀卷一分甲乙兩部分。甲部考核指定的文言經典學習材料，佔全卷30%；乙部則為課外篇章，白話文及文言文兼備，佔全卷70%，全部試題均須作答。

指定篇章部份，佔分較多的題目考及《出師表》、《念奴嬌‧赤壁懷古》、《論仁、. 論孝、論君子》。

白話文有兩篇，分別節錄自內地作家韓少功的《當機器人成立作家協會》，文章為議論文，以「有人大膽預測，人類99%的智力勞動都將被人工智能取替⋯⋯」開首，討論人工智能是否可取代人類，指出科技或可模仿人的部份能力，但人類的價值觀、情感、直覺、創造力等能力，是機械人難以模仿。

對上一次以香港作家文章出題為2013年

第二篇來自浸大中文系教授、香港作家葛亮的《聲音》，文章描寫作者對民間藝人等普通人物的觀察，以及他們各自的生命經驗，指出他們雖身處社會邊緣，卻能折射出民間社會和時代的輪廓。翻查資料，文憑試開考以來，中文閱讀卷以香港作家文章出題，已經是2013年，為香港作家黃國彬的《說誓》。第三篇則為文言文，來自南朝劉宋宗室臨川王劉義慶編撰的《世說新語》摘錄。

考生陳同學認為卷一整體較往年簡單。(賴卓盈攝)

考生指第二篇較難明 「我覺得其他人都唔會睇得明」

考生陳同學認為今次卷一整體較往年簡單，首篇文章的主旨較易掌握，「冇考啲人生嗰啲，好虛幻嘅嘢。」他認為第二篇則較難，未能掌握「聲音」的象徵，但他稱：「但係我覺得其他人都唔會睇得明。」他並指，12篇範文部分出了《廉頗藺相如列傳》、《出師表》等大熱文章。

楊同學指自己中文水平一向不佳，今日考卷一時未能理解《世說新語》三則文言文，坦言對自己的成績信心不大，或要「下年再見」。