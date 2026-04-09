DSE中文寫作題目｜談說話、眼前的甜點令這頓飯別具意義等三選一
撰文：賴卓盈
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中學文憑試首個核心科、中文閱讀及寫作卷今日（9日）開考。卷二寫作試卷分甲、乙兩部分，甲部考核實用寫作，佔全卷30％，題目要求考生撰寫一篇評論文章。至於在佔全卷70％的乙部命題寫作中，考生須在三題目中選答一題。其中一題以《荀子．榮辱篇》中的古語為題材，要求考生以「談說話」為題撰文。另一條作文題目是「以眼前的甜點令這頓飯別具意義」為題撰文；第三題則要求考生以「在城市中，我看到了大自然的生命光芒」為題，寫作文章一篇。
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DSE中文寫作2026甲部題目
情境是香城中學小賣部計劃於2026年9月起，全面使用電子支付，同學對此有不同意見，題目要求考生以香城中學中五甲班學生余君宜的名義，撰寫一篇評論文章。文章須自擬標題，並提出對學校小賣部全面使用電子支付的看法，全文連標點符號在內不得多於550字。
DSE中文寫作2026乙部題目
考生須在以下3題中選答一題，文章不少於650字。
1. 餐膳常伴有甜點，如蛋糕、芝麻糊、冰淇淋等。有時候，食物除了飽腹之外，還有其他意義。試以「眼前的甜點令這頓飯別具意義」為題，寫作文章一篇。
2. 即使在城市中，大自然仍能展現其生命力。如渡輪碼頭旁自由暢泳的魚兒，行人路上生氣勃勃的野草，樓宇間振翅高飛的雀鳥，皆展現著活力和希望。試以「在城市中，我看到了大自然的生命光芒」為題，寫作文章一篇。
3. 言語的影響很大，正如古人說：「與人善言，暖於布帛；傷人以言，深於矛戟」大意是對人說美善的話，比給他衣服更讓人感到溫暖。以惡劣的言語傷害他人，比用利器攻擊他人的傷害更大。試根據以上古語，以「談說話」為題，寫作文章一篇。
2026文憑試中文科開考情況
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