DSE考生家長必讀 : 陪伴智慧與放榜部署

中學文憑試（DSE）放榜，是考生的人生一大步，更是無數家庭並肩作戰的重要時刻。香港青年協會「DSE 27771112」提供熱線及網上輔導、升學資訊、應試準備及前路規劃諮詢四大服務範疇，全面支援學生應對公開試。從青協接獲的家長來電中，發現不少家庭面對著相似的焦慮。本文特別整理了家長在「放榜前」、「放榜當日」及「放榜後」三大階段中最常遇到的疑慮，結合實用資訊與支援建議，期望協助家長們成為子女最強大的後盾，攜手迎接放榜時刻。



家長的情緒穩定是子女最大的安全感來源。（資料圖片／羅君豪攝）

一、放榜前：「我很緊張，但又怕給子女壓力，可以怎麼做？」

家長的情緒穩定，是子女最大的安全感來源，建議家長優先處理自身狀態。

● 維持常態，避免施壓

盡量保持日常作息與穩定互動，避免過度盤算或唉聲嘆氣，給予子女適當的喘息空間。

● 照顧好自己的身心健康

家長在支持子女的同時，也應留意自身情緒狀態。透過與伴侶、朋友分享感受，或在必要時尋求青協的專業支援，家長才能以更好的狀態陪伴子女。

● 掌握重要日程與資訊

預先了解課程申請時間線，協助子女部署，減少不確定性帶來的緊張感。例如：

● 7月15日：2026年DSE放榜

● 7月16至18日：JUPAS改選期每名考生在指定時段內享有一次免費改選機會

● 多元出路：聯招以外的內地免試招生、海外升學及副學位等，申請時間各有不同， 宜盡早查閱

● 坦誠溝通，商討對策

建議在放榜前與子女平心靜氣地討論各種可能情況，共同擬定兩至三個後備方案。重點在於傳達「出路不止一條」的訊息，減輕彼此的心理負擔。

二、放榜當日: 「子女成績未如理想，我應如何應對？」

放榜當日，家長的言語將直接影響子女情緒。無論結果是否符合預期，首要是接納子女當下的感受，避免責備。

● 保持冷靜，給予情感支持

若成績理想，可讚賞子女的努力過程；若未如預期，避免說「當初叫你用功些」或「別人家孩子成績就很好」，不如以「我們一起想辦法解決」表達無條件的支持。

● 備齊文件，有備無患

提醒子女帶備有關文件，包括身份證、成績表副本、JUPAS資料等，並預備即場報名多元升學出路所需之資料。

● 把握時機，適時行動

密切留意放榜後JUPAS改選機會，根據成績靈活調整課程選擇和排位。若考慮聯招以外的其他升學途徑，應盡快查詢具體申請程序與截止日期。

三、放榜後：「子女沉默寡言，我想關心，應如何開口？」

面對子女沉默，家長毋須急於追問或給予意見，保持開放的陪伴姿態更為重要。

● 重視溝通中的留白

子女往往需要時間消化情緒，而非渴求即時的建議。家長可先耐心守候，待他們想表達時，再專注聆聽其感受與想法，而非急於糾正或指導。

● 尊重子女的自主選擇

家長在提供資訊與建議的同時，應尊重子女的最終決定。這是他們學習為自己人生負責的重要過程，而家長的信任和放手，正是孩子成長的契機。

● 持續關注情緒適應

放榜後數周甚至數月，子女可能經歷複雜的情緒起伏。家長宜保持關心而不過度干預，留意子女是否需要專業支援，並鼓勵他們善用輔導服務。

● 協助拓展人生視野

考試結果並非定義人生價值的標準。家長可透過分享不同人的成長經歷，幫助子女理解人生道路的多樣性，從而規劃適合自己的發展方向。

放榜當日，家長的言語將直接影響子女情緒。無論結果是否符合預期，首要是接納子女當下的感受，避免責備。(資料圖片/黃寶瑩攝）

結語

DSE雖是子女成長路上的重要里程碑，但絕非終點。在過程中家長所能提供的，並非一份完美的升學規劃或解決方案，而是溫暖的接納與陪伴。只要給予穩定的情緒和支持，他們定能更有力量和信心迎接未來挑戰，邁向人生的下一個階段。

香港青年協會「DSE 27771112」樂意陪伴你！我們將持續透過熱線及網上輔導服務，提供前路規劃，輔導支援，應試準備及升學資訊。

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服務時間：周一至六（包括公衆假期），下午2時至凌晨2時，即時陪伴學生度過開學、備試、應試、預備放榜及放榜等階段。