考評局1月17日辦文憑試資訊日 設英語口試錄影體驗
撰文：凌雯靜
出版：更新：
2026年中學文憑試（DSE）將於4月起舉行，為了讓考生及公眾更深入了解DSE, 考評局將於本月舉行文憑試資訊日和DSE核心科目網上資訊講座。
文憑試資訊日將於1月17日在紅磡辦事處及考試中心舉行，屆時除了介紹DSE最新發展和閱卷與評級的資訊講座，現場更設有英語口試錄影體驗和及監考員體驗等有獎互動遊戲，讓參加者親身了解DSE各個重要的考試流程和規則。
資訊日亦設有海外升學展覽，多間海外教育機構、院校與領事館代表，包括奧地利、法國、愛爾蘭、加拿大及日本會於現場設置展覽攤位，為有意透過DSE成績報讀海外課程的學生提供實用資訊，協助學生規劃升學方向。參加者更可於資訊日當天贏取豐富禮品，包括限量版考評局紀念品和精美文儀用品，以及DSE《試題專輯》。
此外，DSE核心科目網上資訊講座將於1月24日舉行，涵蓋中英數及公民與社會發展科。活動現正開放報名。
