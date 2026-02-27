給正在準備考試的你——如何戰勝拖延和分心怪獸？

「明天再開始吧」彷彿有種神奇魔力，讓我們不斷把重要的學習任務往後推。隨著考試逐漸逼近，那份焦慮感與逃避的想法亦同步增長。如果你也曾在夜深人靜時懊悔自己又浪費了一天，請先停止自我責備——拖延不是個人缺陷，而是許多人共同面臨的心理挑戰。本文將結合心理學知識，提供具體策略，幫助你理解行為背後的機制，並找到前進的動力。



心理學的目標設定理論指出，具體而富有挑戰性的目標最能激發動機與表現。

一、理解拖延原因：不僅僅是時間管理的問題

拖延的根源往往深植於我們的情緒與認知模式。心理學家發現，當面對一項令我們感到厭惡、恐懼或無從下手的任務時，大腦的杏仁核（情緒中樞）會觸發類似面對威脅的反應，促使我們選擇逃避以獲得短暫的安逸。這是一種自我保護，卻也形成了惡性循環：逃避帶來暫時輕鬆，隨後因進度落後產生更強的焦慮與自我批判，反而加劇了對任務的厭惡感。

另一關鍵因素是完美主義。有些同學並非不想開始，而是內心設定了過高的標準（例如：「我一定要把這章節徹底讀透才能進行下一步」）。這種「全有或全無」的思維，使得啟動任務變得異常沉重，最終導致原地踏步。

二、設定有效目標：將模糊願景轉為具體階梯

「要考好DSE」或「期末考要進步」這類目標過於空泛，無法提供明確的行動指引。心理學的目標設定理論指出，具體而富有挑戰性的目標最能激發動機與表現。如想調整目標，不如嘗試：

1. 從終極目標向下拆解：

● 終極目標：在數學科取得第5級成績。

● 月度目標：本月熟練「圓的方程」與「概率」兩個薄弱單元。

● 本周目標：完成以上單元的基礎練習題共50題。

● 今日目標：今晚8時至9時，完成10題概率練習，並核對答案。

使用「SMART」原則檢視目標：

● 具體（Specific）：不是「溫習中文」，而是「精讀《師說》，並歸納三個常考的問答要點」。

● 可衡量（Measurable）：明確的數量或成果，如「做完2022年閱讀理解卷」。

● 可達成（Attainable）：根據自身能力與時間設定，避免因不切實際而導致挫敗。

● 相關（Relevant）：此目標是否直接與你的升學和考試目標有關聯？

● 有時限（Time-bound）：設定明確的完成時間，如「本週日下午3時前」。

要進入「深度學習」狀態，需要有意識地管理環境，而非單純依賴意志力。

三、戰勝分心：在數碼時代建造專注力堡壘

我們身處一個充滿干擾的環境。訊息提示音、社交媒體的紅點通知，都在爭奪我們有限的注意力資源。要進入「深度學習」狀態，需要有意識地管理環境，而非單純依賴意志力。

● 創造物理界限：開始學習前，將手機調至靜音，並放置在視線之外、伸手難及的地方（如另一個房間、上鎖的抽屜）。同時可告知家人你的專注時段，減少非必要打擾。

● 管理數碼干擾：善用手機的「勿擾模式」，關閉不必要的社交軟件通知。或使用專注類應用程式，在設定時間內封鎖娛樂程式。

四、從啟動到持續：克服阻力的心理技巧

知道該做甚麼，但就是無法開始？試試以下策略：

● 5分鐘起步法：承諾自己只進行最簡單的任務5分鐘。例如：「我只讀這頁課文5分鐘」。通常啟動後，慣性會推動你繼續下去。關鍵在於降低開始的心理門檻。

● 番茄工作法：將學習時間切割為25分鐘的「專注番茄鐘」，之後休息5分鐘。每完成4個番茄鐘，休息15至20分鐘。這有助於維持專注力，並提供規律的休息獎勵。

● 接納不完美：允許自己從「不完美」開始。與其等待「有完整3小時」或「狀態極佳」才動工，不如接納初期的低效率。行動本身就是改善狀態與情緒的最佳方法。

將學習時間切割為25分鐘的「專注番茄鐘」，有助於維持專注力，並提供規律的休息獎勵。

結語：你比想像中更有力量

改變習慣是一場與自己的耐心對話。偶爾的失序與反覆是過程的一部分，無需因此全盤否定自己。學習之路既是知識的累積，更是自我認識與成長的旅程。你現在培養的，不只是應試能力，更是未來面對各種挑戰所需的專注力、韌性與自我調節能力。從今天的一個微小行動開始，逐步重建你對時間與注意力的主導權，相信自己比拖延的慣性更為強大！