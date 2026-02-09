DSE｜5.8萬人報考中學文憑試增5%　606考生挑戰做「終極狀元」

DSE中學文憑試甲類科目筆試將於4月8日開考，考試及評核局今日（9日）公布，今年共有超過5.85萬人報考，按年增加5%，當中近八成為學校考生。在4個核心科目以外，有606名學校考生報考了4個選修科目，佔比1.3%，挑戰成為「終極狀元」，即爭取獲得7科5**及公民與社會發展科取得達標成續，人數為近3年最多。



+ 3

自修生有1.2萬 按年增加18%

考評局公布，在58,576名考生中，有46,390 人為學校考生，佔比79%，其餘12,186名為自修生。當中學校考生較上年多912人，按年增2%；自修生則多了1,883人，較去年升18%。

今年DSE中學文憑試約52%學校考生報考了兩個選修科目。(考評局網頁截圖）

約52%學校考生報考了兩個選修科目，約40%學校考生則報考3個選修科目，比例均與去年相若，另606名學校考生報考了4個選修科目，是近3年最多。選修科目包括甲類（高中科目）、乙類（應用學習科目 ）及丙類（其他語言科目）科目。

局方表示，4個核心科目與大部分選修科目的報考人數均較2025年增加。今年共有59個乙類應用學習科目，共有7,836名考生報考。丙類其他語言科目則設6個科目，共有946人報考，不但較去年增加逾兩成，更創歷屆文憑試新高，日語繼續「冧莊」為最多考生報考的科目，有650人報考，佔約69%；新設的烏爾都語，即巴基斯坦官方語言，則有36人報考。

體育與音樂科的實習考試則率先於2月中及3月初展開，考評局表示，已於早前向報考這兩科的考生發出實習考試的准考證，學校考生則將經學校派發，有關的考生記得留意意及細閱相關的考生須知。