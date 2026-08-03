DSE2026積分覆核｜逾1.9萬人「Appeal」　覆核及重閱答卷比例微升

香港考試及評核局今日（3日）公布2026年香港中學文憑考試（DSE）積分覆核及重閱答卷的申請數字。今年有19,008名考生提出覆核申請，包括積分覆核及重閱答卷，佔總出席人數的33.43%，無論是申請人數或佔比均較去年微升。其中，以每科或每分部為單位的重閱答卷申請錄得42,462科次，佔總應考科次超過一成三。



2026年中學文憑試（DSE）中文科開考。（資料圖片／梁鵬威攝）

根據考評局資料，2026年DSE共有56,853名考生出席，總應考科次為321,520科次。今年申請積分覆核及重閱答卷的總人數為19,008人，佔出席人數的33.43%。對比2025年的數據，當時共有53,895名考生出席，提出覆核申請的人數為17,928人，佔比為33.26%。今年申請總人數增加1,080人，佔比亦稍微增加0.17個百分點。

香港考試及評核局今日（3日）公布2026年香港中學文憑考試（DSE）積分覆核及重閱答卷的申請數字。今年合共有19,008名考生提出覆核申請，佔總出席人數的33.43%。（考評局文件）

在各類申請項目中，重閱答卷（Remarking）依然佔絕大多數。今年重閱答卷的申請達42,462科次，佔總應考科次的13.21%；較去年的38,604科次增加3,858科次，佔比上升0.64個百分點。

至於以每科為單位的積分覆核（Rechecking），今年的申請科次為168科次，佔總應考科次的0.05%。相關數字與去年相若，2025年的積分覆核申請為160科次，佔比同樣為0.05%。