DSE｜元朗鄉中超狀孫菀青覆核成功稱喜出望外　溫書借助AI解MC題

考評局今（12日）公布文憑試成績覆核結果，新界鄉議局元朗區中學誕生一位遲來的「超級狀元」。超狀孫菀青生物科成績覆核成功，取得7科5**成績，包括數學延伸M2，成為全港第25位狀元。她表示，本著一試的心覆核成績，對結果成功感到驚喜。談及讀書秘訣，她說，會利用人工智能（AI）幫助溫習，特別是用以分析多項選擇題不同選項的對錯。



新界鄉議局元朗區中學學生孫菀青生物科成績覆核成功，取得7科5**成績，成為今屆文憑試的超級狀元。（董素琛攝）

覆核成功後，孫菀青除了在三科必修科取得5**、公民科取得達標成績外，亦在選修科生物、化學及歷史取得5**成績。她表示，覆核成功後感到「好驚喜」，知覆核的成功率不高，但對生物科有信心，抱著一試的心態嘗試。文憑試放榜至今已有近一個月，她說期間未有記掛覆核結果，要忙於處理大學入學事項。

將讀港大醫科 冀未來做一個負責任醫生

孫菀青將於下月正式入讀港大醫學院，未來希望成為一個負責任的醫生，幫助病人解決問題。她說，選擇港大醫學院因其設有增潤學年，有更多機會到外國，或留港修讀另一個學位。展望未來，她打算留港就業，「因為本身就係香港人，肯定會想留返喺香港做貢獻」。

孫菀青會在9月入讀港大醫學院。（資料圖片）

談Angel事件 讀醫最緊要有醫德

KOL實習醫生Angel在明愛醫院實習期間，被揭在未經授權下，涉嫌擅用他人的帳號登入臨床醫療系統，瀏覽跨聯網屯門醫院的病人紀錄等。被問及對事件的看法，孫菀青說有留意該事件，「我認為如果係讀醫嘅話，最重要都係要有醫德」。

孫菀青中學6年成績均名列前茅，在首5名之內。她說不感到有壓力，明白成績會有起有落。在文憑試前夕，她每天會用上6至7小時在學校圖書館，與其他同學一同溫習，遇上不懂的問題時，會向朋友發問。

孫菀青又提到會使用AI幫忙溫習，特別是操練多項選擇題，「你有啲時候唔知點解嗰幾個係錯嘅，咁可能你去問人哋，就唔會有咁全面嘅解釋，如果問AI嘅話，佢就每一個都會有一個好長嘅解釋畀你」。

新界鄉議局元朗區中學校長袁廣業（左）表示，孫菀青是學校的典範。（董素琛攝）

籲來年考生繼續努力 備戰是漫長過程

孫菀青鼓勵未來應考文憑試的學生，要繼續努力。她認為備戰文憑試是一個漫長的過程，在中六的時候成績必然會有起伏，但無論如何都要堅持下去。

新界鄉議局元朗區中學校長袁廣業表示，孫菀青除了學業成績優異外，亦積極參與課外活動，指她是學校的一個典範、勵志故事。他續指，每年對學生文憑試的成績都有期望，但是否能成為狀元不重要，最重要的是能發揮到應有水平。